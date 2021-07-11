11 Tem 2021 - 22:10- Gündem G: 11 Tem 2021 - 22:15

Hastalığına yenik düştü

Eski Bölgesel Hakem Kurulu üyesi , Klasman Gözlemcisi Ömer Karaca'nın babası Memduh KARACA, hayatını kaybetti.
Hastalığına yenik düştü mask

Eski Bölgesel Hakem Kurulu üyesi , Klasman Gözlemcisi Ömer Karaca nın babası Memduh KARACA (85) uzun süredir bulunan rahatsızlığı sonucu bu sabah vefat etti. Karaca'nın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Sürgü'de toprağa verilecek.
# vefat

11 Tem 2021 - 22:10 Malatya- Gündem

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