11 Tem 2021 - 16:50- Spor G: 11 Tem 2021 - 16:57

Kampa İki Futbolcu Daha Katıldı

Süper Lig’de beşinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Yeni Malatyaspor’da 1. etap Bolu kampı devam ediyor. Yönetimden aldıkları özel izinle ülkelerinden geç dönen Mısırlı oyuncu Karim Hafez ile Brezilyalı oyuncu Wallace Fortuna dos Santos da Bolu kampına katıldı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Kampa İki Futbolcu Daha Katıldı mask

1 Temmuz’da Malatya’da toplanarak 5 günlük ön hazırlık dönemi geçiren Yeni Malatyaspor’da, futbolculara verilen 2 günlük iznin ardından 8 Temmuz’da Bolu’da başlayan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bolu Abant’ta bulunan bir otelde günde çift idman yaparak 2021-2022 sezonuna hazırlanan sarı kırmızılılarda kampa 2 futbolcu daha katıldı. Ülkesinde düzenlenen merasimle dünya evine giren Karim Hafez kendisine verilen bir haftalık fazla iznin ardından önceki gün Türkiye’ye gelerek çalışmalara dahil oldu. Hakkında çıkan transfer haberlerinin aksine sarı kırmızılı takımda kalması beklenen Hafez’in antrenmanda neşeli olduğu gözlendi. Kampa katılan bir diğer oyuncusu Brezilyalı stoper Wallace Fortuna dos Santos. Yönetimden aldığı bir haftalık özel iznin ardından dün Bolu’ya gelen sambacı oyuncu takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenmanda açık alanda fizik ve kondisyon çalışmaları gerçekleştiren sarı kırmızılılar akşamki idmanda 5’e 2 top kapma, pas organizasyonları ile şut çalışması yaptı. Antrenmanlarda yeni transferler ile kiralıktan dönen futbolcuların takıma adaptasyonu konusunda İrfan Buz’un yoğun gayret harcadığı öğrenilirken kamptaki çalışmaların askeri disiplini aratmayacak seviyelerde olduğu konuşuluyor. Süper Lig’deki yoğun maç trafiğinde futbolcularının performansının düşmemesi için sezon öncesi kampını iyi değerlendirmek isteyen tecrübeli teknik direktör Buz hazırladığı özel ve günde çift antrenman programıyla güçlü bir kadro oluşturmayı planlıyor.

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11 Tem 2021 - 16:50 Malatya/ Battalgazi- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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