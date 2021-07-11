11 Tem 2021 - 16:29- Gündem G: 11 Tem 2021 - 16:39

Doğanşehir’de 51 bin 855 dekar arazi sulanacak

Doğanşehir ilçesinde Elmalı, Erkenek, Söğüt, Bıçakçı, Gövdeli, Devrent, Beğre ve Melet Göletleriyle 51 bin 955 dekar arazi sulanacak.

FERDİ DURDU
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Doğanşehir’de 51 bin 855 dekar arazi sulanacak mask

37 milyon 315 bin TL proje bedeli olan Elmalı Göleti’yle 2 bin 530 dekar arazi suya kavuşacak. 2021 yılı ödeneği bir milyon TL olan Elmalı Göleti’nin gövde dolgusu, membran kaplama imalatları, 6 adet tersip bendi ve sulama şebekesi tamamlandı. Gölette sondaj çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

122 milyon 846 bin TL proje tutarı olan Erkenek Göleti ise 9 bin 130 dekar araziyi sulayacak. 2021 yılı ödeneği 2 milyon TL olan gölette, gövde dolgusu, membran kaplama imalatları, 6 adet tersip bendi ve sulama şebekesi tamamlandı. Göletin gövde üzerinde bir plint betonu dökülerek enjasyum çalışması yapılması yönünde karar alındığı kaydedildi.

Söğüt Göleti’nin rezervuar alanının iyileştirilmesi çalışmasının devam ettiği bildirildi. Proje tutarı 8 milyon TL olan göletin gövde imalatları ile sulama şebekesi tamamlandı. Göletin, rezervuar alanındaki membranda meydana gelen hasarlar nedeniyle ilave imalatlar yapılacağı ve işin bu yıl tamamlanacağı kaydedildi.

Doğanşehir ilçesinde Bıçakçı, Gövdeli ve Devrent Göletleri ve sulamaları kapsamında 12 bin 805 dekar arazinin suya kavuşacağı, planlama ve ara rapor çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Ayrıca, Beğre Göleti ile 2 bin 610 dekar arazi suya kavuşak.

Doğanşehir Melet Göleti proje yapımı 24 bin 780 dekar araziyi kapsayacağı ve planlama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

935 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİ SULANACAK

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 3 Haziran’da yaptığı açıklamada, Malatya’da bu yıl sulama sezonunda 935 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını bildirmişti.

Bakan Pakdemirli, “Malatya'da bu yıl sulama sezonunda toplam 935 bin dekar tarım arazisinin sulanıp, sulu tarım ile birlikte ekonomimize bir milyar 497 milyon TL katkı sağlanmasını hedefliyoruz” ifadelerine yer vermişti.

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11 Tem 2021 - 16:29 Malatya/ Doğanşehir- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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