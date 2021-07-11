11 Tem 2021 - 16:11- Gündem G: 11 Tem 2021 - 16:17

Afetzedeler için acele kamulaştırma kararı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi İlçesi Kamıştaş Mahallesi ile Kale İlçesi Salkımlı, Kale ve Karahüseyin Mahallelerinde hak sahibi kabul edilen afetzedelerin kalıcı barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla bazı parsellerin acele kamulaştırılmasına karar verildiğini kaydetti.

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Afetzedeler için acele kamulaştırma kararı mask

Milletvekili Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla; 24 Ocak 2020 Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen depremden etkilenen Malatya’mızın Battalgazi İlçesi Kamıştaş Mahallesi ile Kale İlçesi Salkımlı, Kale ve Karahüseyin Mahallelerinde hak sahibi kabul edilen afetzedelerin kalıcı barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ilgili parsellerin acele kamulaştırılmasına karar verildi

ifadelerini kullandı.

Acele kamulaştırma kararı verilen parseller şöyle:

Battalgazi-Kamıştaş (137) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15

Kale-178, 184, 456, 615

Kale Salkımlı- 585, 590

Kale Karahüseyin (101) 340, 341
# malatya, afad, kale, kamulaştırma

11 Tem 2021 - 16:11 Malatya/ Kale- Gündem

Muhabir Şükran Malkoç

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