Afetzedeler için acele kamulaştırma kararı

Milletvekili Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
Cumhurbaşkanlığı Kararıyla; 24 Ocak 2020 Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen depremden etkilenen Malatya’mızın Battalgazi İlçesi Kamıştaş Mahallesi ile Kale İlçesi Salkımlı, Kale ve Karahüseyin Mahallelerinde hak sahibi kabul edilen afetzedelerin kalıcı barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ilgili parsellerin acele kamulaştırılmasına karar verildi
ifadelerini kullandı.
Acele kamulaştırma kararı verilen parseller şöyle:
Battalgazi-Kamıştaş (137) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15
Kale-178, 184, 456, 615
Kale Salkımlı- 585, 590
Kale Karahüseyin (101) 340, 341
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.