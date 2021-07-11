11 Tem 2021 - 16:11- Gündem

Afetzedeler için acele kamulaştırma kararı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi İlçesi Kamıştaş Mahallesi ile Kale İlçesi Salkımlı, Kale ve Karahüseyin Mahallelerinde hak sahibi kabul edilen afetzedelerin kalıcı barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla bazı parsellerin acele kamulaştırılmasına karar verildiğini kaydetti.