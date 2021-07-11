11 Tem 2021 - 16:05- Asayiş G: 11 Tem 2021 - 16:10

Feci kazada, ölümden döndü

Malatya'da yolda yürürken tomruk yüklü traktörün çarptığı bir kişi, traktörle ile park halindeki bir araç arasında sıkışarak yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Feci kazada, ölümden döndü mask

Kaza, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürürken seyir halinde olan bir traktörün römork kısmının çarptığı şahıs park halindeki bir araçla traktör arasına sıkışarak yere yığıldı. Traktörün üzerinden geçmesi sonucu yaralanan şahıs, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.(İHA)
# ambulans, kaza, malatya, çavuşoğlu
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11 Tem 2021 - 16:05 Malatya/ Battalgazi- Asayiş

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