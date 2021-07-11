11 Tem 2021 - 15:38- Asayiş G: 11 Tem 2021 - 15:52

İşçi kamyoneti devrildi:7 yaralı

Malatya'da tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
İşçi kamyoneti devrildi:7 yaralı mask

Kaza, Darende-Elbistan karayolu Yeni Köy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman K. (29) yönetimindeki 38 VN 945 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette bulunan 4'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(İHA)
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11 Tem 2021 - 15:38 Malatya/ Battalgazi- Asayiş

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