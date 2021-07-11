İşçi kamyoneti devrildi:7 yaralı

Kaza, Darende-Elbistan karayolu Yeni Köy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman K. (29) yönetimindeki 38 VN 945 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette bulunan 4'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.