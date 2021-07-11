Adem Büyük’ten Yeşil Işık

Sarı kırmızılıların tecrübeli takım kaptanı Adem Büyük, Bolu kampında yayıncı kuruluşa samimi açıklamalarda bulundu. Sezon hazırlıklarının iyi bir ortamda geçtiğini ifade eden Büyük,
İyi çalışıyoruz. Şu anda genç oyuncu ağırlıklı bir takımız. Çocuklar çok güzel bir özveriyle çalışıyorlar. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar bir sakatlık vermedik, en önemlisi o. Umarım bu şekilde de devam eder. Önümüze bakacağız. Bizde biraz fazla genç oyuncu var, bu takım için artı ama bu hazırlık kampı olduğu için biraz da eksi yazabilir. Ama bizim takımda kötü diyeceğimiz bir genç oyuncu yok. Hepsi öğrenmeye açık. Bizi, hocaları dinliyorlar. Ben hepsine buradan teşekkür ederim
dedi.
Hakkında çıkan transfer olacağı yönde haberlerle ilgili de konuşan Büyük,
Galatasaray'da forma giymiş olmak benim için ayrı bir gurur. Büyük takımın havasını solumak başka bir şey. Başta Fatih Terim olmak üzere bana çok yardımcı oldular, fırsat verdikleri için teşekkür ederim. Bir sene daha kontratım var, tekrar fırsatım olursa öyle bir camiada forma giymek isterim, kim istemez ki!
ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.