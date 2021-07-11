11 Tem 2021 - 14:51- Spor G: 11 Tem 2021 - 15:04

Adem Büyük’ten Yeşil Işık

Yeni Malatyaspor’un deneyimli golcüsü Adem Büyük eski takımı Galatasaray’a transfer olacağı yönünde çıkan haberlere yeşil ışık yaktı. Büyük, Galatasaray’a fırsat olması halinde geri dönmek istediğini söyledi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Adem Büyük’ten Yeşil Işık mask

Sarı kırmızılıların tecrübeli takım kaptanı Adem Büyük, Bolu kampında yayıncı kuruluşa samimi açıklamalarda bulundu. Sezon hazırlıklarının iyi bir ortamda geçtiğini ifade eden Büyük,

İyi çalışıyoruz. Şu anda genç oyuncu ağırlıklı bir takımız. Çocuklar çok güzel bir özveriyle çalışıyorlar. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar bir sakatlık vermedik, en önemlisi o. Umarım bu şekilde de devam eder. Önümüze bakacağız. Bizde biraz fazla genç oyuncu var, bu takım için artı ama bu hazırlık kampı olduğu için biraz da eksi yazabilir. Ama bizim takımda kötü diyeceğimiz bir genç oyuncu yok. Hepsi öğrenmeye açık. Bizi, hocaları dinliyorlar. Ben hepsine buradan teşekkür ederim

dedi.

Hakkında çıkan transfer olacağı yönde haberlerle ilgili de konuşan Büyük,

Galatasaray'da forma giymiş olmak benim için ayrı bir gurur. Büyük takımın havasını solumak başka bir şey. Başta Fatih Terim olmak üzere bana çok yardımcı oldular, fırsat verdikleri için teşekkür ederim. Bir sene daha kontratım var, tekrar fırsatım olursa öyle bir camiada forma giymek isterim, kim istemez ki!

ifadelerini kullandı.
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11 Tem 2021 - 14:51 Malatya/ Battalgazi- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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