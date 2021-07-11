11 Tem 2021 - 14:17- Spor

İrfan Buz Transfer Bekliyor!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, yönetimin transfer çalışmalarına devam ettiğini önümüzdeki günlerde 3-4 futbolcunun daha takıma katılmasını beklediğini söyledi. Süper Lig’in bu yıl çetin geçeceğini belirten Buz, sağlam temel atarak lige iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini ifade etti.