11 Tem 2021 - 14:17- Spor G: 11 Tem 2021 - 14:39

İrfan Buz Transfer Bekliyor!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, yönetimin transfer çalışmalarına devam ettiğini önümüzdeki günlerde 3-4 futbolcunun daha takıma katılmasını beklediğini söyledi. Süper Lig’in bu yıl çetin geçeceğini belirten Buz, sağlam temel atarak lige iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini ifade etti.
İrfan Buz Transfer Bekliyor! mask

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör İrfan Buz, açıklamalarda bulundu. Konakladıkları otelin sahasında yaptıkları idman öncesinde konuşan Buz,

İlk etaplar organizasyonlardan dolayı kendi sahanızda olduğu zaman daha iyi oluyor, Malatya’daydı. 5-6 günlük bir süreçti. Orada check-up’lar yapıldı organizasyonla ilgili olayları bitirdikten sonra ilk etabımız Bolu’da başladı. Ayın 8’inde geldik, başladık. Enerji dolu ve güzel bir şekilde başladık. Her şey yolunda gidiyor. 2 tane transferimiz geldi. Çok önemli transferler bizce. Hem takımımıza çok karakterli ve önemli futbolcular kazandırdığımız için mutluyuz. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor. Taraftarlarımız bekliyor tabii biz de aynı şekilde. İnşallah önümüzdeki hafta transfer komitemiz, bizler ve başkanımız bu konuda gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Transferler çok kolay olmuyor ve doğru transferleri yapmak durumundayız. O yüzden zaman zaman sıkıntılar olabiliyor süreçle ilgili ama umarım önümüzdeki haftada 3-4 tane futbolcu bize katılır. Teknik adam açısından da çok önemli sisteminizi fiziksel anlamda hazırlamak durumundasınız. Çok çetin bir lig bizi bekliyor o yüzden burada temelini atıp Allah’ın izniyle güzel bir start alırız

diye konuştu.

“HEYECANLA BEKLİYORUZ”

Takımın transfer sürecine değinen İrfan Buz,

Santrafor ile ilgili görüştüğümüz eski oyuncumuz var. Umuyorum bu hafta içinde o tamamen biter. Tetteh ile alakalı bunu açık ve net söyleyebiliriz. Sağ bek ve orta saha için görüştüğümüz oyuncular var. Bir de transferlerin yanında genç transferlere de bakıyoruz. Onları kazanmaya çalışıyoruz. Onların arasında o kaliteyi, Süper Lig’de oynayabilme seviyesine gelebilmiş oyuncular yaş hiç önemli olmadan varsa bünyemize kazandırmak istiyoruz. Kolay bir süreç yaşanmadı. Çok depresif bir ortamdı. Aday olarak bizi de gösterdiler. Özellikle son çeyrekte takımımız, takım oldu. Gereken puanları aldık ve 45 puanla ligde kaldık. Çok önemliydi bizim için. İyi analiz edip doğruların üzerine gitmek durumundayız diye düşünüyoruz. Bunu da bu sene Allah’ın izniyle yapacağız. Hedeflerimiz var tabii kendi ligimizde önce yeni transferlerle sonra sistemimizi oturtarak Yeni Malatyaspor taraftarlarına iyi bir takım izletmek istiyoruz. Her şeyden evvel biliyorsunuz Yeni Malatyaspor ile biz şampiyon olduk, lige çıktık. Onlarla bağımız çok farklı inanın bir özlem var tabii. Biz çok istiyoruz onları bekliyoruz. Taraftarlar bizim için çok büyük bir güç. Heyecanla bekliyoruz

şeklinde konuştu. (İHA)

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11 Tem 2021 - 14:17 Malatya/ Battalgazi- Spor

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