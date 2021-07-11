“İSMİMİN MEHMET OLMASINI İSTİYORUM”

Sarı kırmızılı ekibin Kasımpaşa’dan renklerine bağladığı Haddadi, Bolu kampında yaptığı açıklamada
Burada olmaktan mutluyum. Başkanımızın güzel projeleri var. Bu projede takım arkadaşlarımla birlikte yer alacağım için burayı seçtim. Şartlar çok iyi, takımdaki ambiyans iyi. Bize sadece çalışmak kalıyor. Yeni Malatyaspor için elimizden geleni yapacağız. Türkiye’ye Kasımpaşa ile girdim, onlara teşekkür ediyorum. Daha sonra Yeni Malatyaspor’a geldim. İrfan hocayla çok iyi anlaşıyoruz ve irfan hocayla bu güzel taraftarlar için güzel işler başaracağız
şeklinde konuştu.
“BU HAKKI GERİ ÇEVİREMEZDİM”
Türkiye’ye ve futbola değinen 29 yaşındaki futbolcu,
Türkiye çok güzel bir ülke. Gezdiğim şehirlerin hepsi çok güzel. Sosyal hayatın dışında iş hayatında da mutluyum. Türkiye’deki futbol seviyesi Fransa’dan daha iyi. Fransa’da birkaç takım iyi olabilir ama burada takım oyunları daha çok göze çarpıyor. Malatya taraftarlarıyla birlikte güzel bir ambiyans yakalayacağız. Onlar bizi destekleyecekler ve güzel bir sezon geçireceğiz” diye konuştu. 1 ay içerisinde Türk vatandaşlığına geçeceğini söyleyen Haddadi, “Ben de 1 ay içinde Türk olacağım. Benim eşimde Türk. Bir nevi iç güveysi geldim. Türk olunca ismimin Mehmet olmasını istiyorum. Evlendikten sonra böyle bir hak doğdu. Bana bende bu hakkı geri çeviremezdim. Türkiye’de olmaktan çok mutluyum, burayı çok seviyorum ve kültürüne aşığım. İnşallah Türk olacağım yakında
ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.