11 Tem 2021 - 14:06- Spor G: 11 Tem 2021 - 14:14

“İSMİMİN MEHMET OLMASINI İSTİYORUM”

Eşi Türk vatandaşı olan Yeni Malatyasporlu futbolcu Oussama Haddadi, “Türkiye’ye iç güveysi geldim. Evlendikten sonra böyle bir hak doğdu. Bir ay içerisinde Türk olacağım ve ismimin Mehmet olmasını istiyorum” dedi.
“İSMİMİN MEHMET OLMASINI İSTİYORUM” mask

Sarı kırmızılı ekibin Kasımpaşa’dan renklerine bağladığı Haddadi, Bolu kampında yaptığı açıklamada

Burada olmaktan mutluyum. Başkanımızın güzel projeleri var. Bu projede takım arkadaşlarımla birlikte yer alacağım için burayı seçtim. Şartlar çok iyi, takımdaki ambiyans iyi. Bize sadece çalışmak kalıyor. Yeni Malatyaspor için elimizden geleni yapacağız. Türkiye’ye Kasımpaşa ile girdim, onlara teşekkür ediyorum. Daha sonra Yeni Malatyaspor’a geldim. İrfan hocayla çok iyi anlaşıyoruz ve irfan hocayla bu güzel taraftarlar için güzel işler başaracağız

şeklinde konuştu.

“BU HAKKI GERİ ÇEVİREMEZDİM”

Türkiye’ye ve futbola değinen 29 yaşındaki futbolcu,

Türkiye çok güzel bir ülke. Gezdiğim şehirlerin hepsi çok güzel. Sosyal hayatın dışında iş hayatında da mutluyum. Türkiye’deki futbol seviyesi Fransa’dan daha iyi. Fransa’da birkaç takım iyi olabilir ama burada takım oyunları daha çok göze çarpıyor. Malatya taraftarlarıyla birlikte güzel bir ambiyans yakalayacağız. Onlar bizi destekleyecekler ve güzel bir sezon geçireceğiz” diye konuştu. 1 ay içerisinde Türk vatandaşlığına geçeceğini söyleyen Haddadi, “Ben de 1 ay içinde Türk olacağım. Benim eşimde Türk. Bir nevi iç güveysi geldim. Türk olunca ismimin Mehmet olmasını istiyorum. Evlendikten sonra böyle bir hak doğdu. Bana bende bu hakkı geri çeviremezdim. Türkiye’de olmaktan çok mutluyum, burayı çok seviyorum ve kültürüne aşığım. İnşallah Türk olacağım yakında

ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)
# yenimalatyaspor, oussamahaddadi
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11 Tem 2021 - 14:06 Malatya/ Battalgazi- Spor

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