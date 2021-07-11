11 Tem 2021 - 14:06- Spor

“İSMİMİN MEHMET OLMASINI İSTİYORUM”

Eşi Türk vatandaşı olan Yeni Malatyasporlu futbolcu Oussama Haddadi, “Türkiye’ye iç güveysi geldim. Evlendikten sonra böyle bir hak doğdu. Bir ay içerisinde Türk olacağım ve ismimin Mehmet olmasını istiyorum” dedi.