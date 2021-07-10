Hemşire, tiyatrocu ve sinema oyuncusu

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hemşirelik Bölümü mezunu olan Kölük, Sağlık Bakanlığı bünyesinde UMKE gönüllüsü olarak da görev yapıyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Kölük, aynı zamanda tiyatro oyunlarında ve sinema filmlerinde de rol alıyor.

SANATIN BİRÇOK DALIYLA UĞRAŞIYOR

Yan flüt çalan, aynı zamanda resim yapan ve sanatın birçok dalıyla uğraşan Kölük, pandemi sonrası yeniden tiyatro oyunlarında ve sinema filmlerinde rol almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kölük, tiyatro çalışmalarının devam ettiğini belirterek,

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen tiyatro eğitimlerine katılıyorum. Gençler, tiyatroya oldukça ilgililer. Çalışmalar oldukça güzel geçiyor. Malatya için gençler gümbür gümbür geliyor diyebilirim

ifadelerini kullandı.

Tiyatronun kendisinde önemli bir yerinin olduğunu dile getiren Kölük,

Tiyatro oyunlarında rol almak benim için bambaşka bir duygu. Sahnede olmanın tarifini anlatmak mümkün değil. Aslında birçok şeyle uğraşmaya çalışıyorum. Bende eksik olduğunu fark ettiğim ve severek yaptığım tiyatroda üçüncü yılım. Birçok tiyatro oyunu ile çeşitli film ve dizilerde rol aldım. Bunun yanında müzikle ve resimle de uğraşıyorum

dedi.

''SAHNEDE OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU”

Kölük, hemşire olarak görev yaparken, tiyatro ve sinemada da rol almanın kendisi için zor olmadığını kaydederek,, şunları söyledi:

Pandemi döneminde sağlık çalışanları olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Görevimizi yaparken fedakârlık gösteriyoruz. İnsanların hayatlarını kurtarıyoruz. UMKE gönüllüsü olarak Suriye ve sınır kentlerinde ve deprem bölgelerinde görev aldım. Mesleğimi çok seviyorum. Bunun yanında sanatla uğraşmak, tiyatroda ve sinema filmlerinde rol almakta oldukça güzel bir duygu. Hastaneden çıktıktan sonra provalara giderken, oyun için hazırlanırken çok yorulduğum oluyor ama o alkışı duyduğumda her şey geçiyor. O alkışı duyduğumda gökyüzündeyim ve bütün gözler benim üzerimdeymiş gibi hissediyorum. Sahnede olmak bambaşka ve çok güzel bir duygu.

“YENİ PROJELERİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM”

Normalleşme sürecinde tiyatroların ve sinema salonlarının yeniden açılmasının sevindirici olduğunu dile getiren Kölük,

Her şeyden önce hijyen, temizlik, maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Aşılamayla birlikte daha iyi bir sürece gidiyoruz. Sağlık çalışanları olarak bu süreçte ciddi fedakârlıklar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Normalleşme sürecine girdik, aşılama çalışmaları devam ediyor. Pandemi döneminde alınan tedbir kararları bu sürece gelmemizde etkili oldu. Süreç iyiye gidiyor ve inşallah hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Tabii bir yandan da normalleşme süreci içerisinde sinema ve tiyatro çalışmaları da başladı. Bu benim adıma ayrıca sevindirici bir durum. Yeni projelerde yer almak için sabırsızlıkla bekliyorum

diye konuştu.