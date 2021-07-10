Rektör Kızılay, öğrencilerin meraklarını giderdi

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette Gaziantep’in farklı okullarından 40 ilköğretim öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri yer aldı. Rektör Kızılay, öğrencilere öz geçmişi, görevi ve İnönü Üniversitesi hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerle sohbet eden Rektör Kızılay, ayrıca öğrencilerin üniversite ve yükseköğretim hakkındaki sorularını cevapladı. Rektör Kızılay, sorulan sorulara verdiği cevaplarla öğrencilerin meraklarını giderdi.
Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay öğrencilere hediyeler takdim etti. Öğrenciler ise Rektör Kızılay’a plaket ve çiçek takdim etti.
Program toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.