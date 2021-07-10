10 Tem 2021 - 16:01- Eğitim G: 10 Tem 2021 - 16:06

Rektör Kızılay, öğrencilerin meraklarını giderdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Gaziantepli ilköğretim öğrencileri, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti. Rektör Kızılay, sorulan sorulara verdiği cevaplarla öğrencilerin meraklarını giderdi.
Rektör Kızılay, öğrencilerin meraklarını giderdi mask

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette Gaziantep’in farklı okullarından 40 ilköğretim öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri yer aldı. Rektör Kızılay, öğrencilere öz geçmişi, görevi ve İnönü Üniversitesi hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerle sohbet eden Rektör Kızılay, ayrıca öğrencilerin üniversite ve yükseköğretim hakkındaki sorularını cevapladı. Rektör Kızılay, sorulan sorulara verdiği cevaplarla öğrencilerin meraklarını giderdi.
Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay öğrencilere hediyeler takdim etti. Öğrenciler ise Rektör Kızılay’a plaket ve çiçek takdim etti.
Program toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

(İHA)
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10 Tem 2021 - 16:01 Malatya- Eğitim

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