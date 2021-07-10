10 Tem 2021 - 15:51- Eğitim G: 10 Tem 2021 - 15:55

Çok sayıda öğretim elemanı alınacak!

İstanbul Rumeli Üniversitesi 26 Öğretim Elemanı alıma yapacağını duyurdu.
Çok sayıda öğretim elemanı alınacak! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

26 öğretim üyesinin alınacağı ilana başvuru şartları ise ilanda belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

10 Tem 2021 - 15:51 Malatya- Eğitim

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