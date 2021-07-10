10 Tem 2021 - 15:46- Eğitim G: 10 Tem 2021 - 15:51

ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Süleyman Demirel Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi alımı yapacağını duyurdu.
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...
# Öğretim üyesi alımı

10 Tem 2021 - 15:46 Malatya- Eğitim

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