Kiltepe Mahallesi ‘Dönüşüm’ istiyor

Kiltepe Mahallesi’nin sorunlarına değinen ve mahallesine bir an önce kentsel dönüşüm çalışmasının başlaması isteyen Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş, mahallesinin gelişmesinin ancak kentsel dönüşümle olacağını kaydetti. Demirtaş, “İlyas Mahallesi veya Çavuşoğlu Mahallesi’nde 10 yıl önce ölen birisi mezarından kalksa, İlyas Mahallesi’ne, Çavuşoğlu Mahallesi’ni tanıyamaz.

Burası İlyas Mahallesi, Çavuşoğlu Mahallesi değil’ der. Ama Kiltepe Mahallesi’nde 50 yıl önce birisi tekrar mezarından kalksa Kiltepe Mahallesi’ni rahatlıkla tanır. Çünkü Kiltepe aynı Kiltepe

dedi.

Malatya’nın gelişmeyen mahallelerinden birisi olan Kiltepe Mahallesi, artık gelişmeyi bekliyor. Yaklaşık 50 yıllık evlerinin bulunduğu, halamutfağı, banyosu ve tuvaletinin dışarıda olduğu evlerin yoğunlukta bulunduğu Kiltepe Mahallesi’nin, kentsel dönüşümle birlikte büyüyüp gelişeceğine inanılıyor. Öte yandan göç veren ve niteliksiz göçle birlikte asayiş olaylarının da arttığı ileri sürülen mahallenin bir an önce dönüşmesi gerektiğini BUSABAH gazetesine anlatan Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş, önemli açıklamalarda bulundu.

Kiltepe Mahallesi’nde bin 560 ev bulunduğunu belirten Muhtar Demirtaş, bu evlerin çoğunluğunun 1955 ile 1970 arası yapılan kerpiç ve ahşap evlerden oluştuğunu söyledi.

“ÇOK YOĞUN BİR ŞEKİLDE GÖÇ ALIYORUZ”

Mahallesinde bulunan evlerin sadece 200 tanesinin kullanılabilir durumda olduğunu dile getiren Demirtaş,

Bu evler artık ihtiyaç gideremiyor. Evlerimizin banyosu, mutfağı, tuvaleti dışarda. Vatandaşlarımız köyden gelip ‘bir göz evim olsun’ diyerek her seferine bir göz ev yapmış. Devletimiz depremde ağır hasar gördüğü için 40 tane evimizi yıktı. Akabinde bin 510 tane evimiz var ve bu evler içerisinde sadece 200 tanesi kullanılabilir durumda. Mahalle sakinlerimiz geçim sıkıntısı nedeni ile burada oturuyorlar. Çok yoğun bir şekilde göç alıyoruz, niteliksiz göç dediğimiz bu olay bizim mahalleye büyük zararı oluyor. Sosyal, kültürel ve asayiş olarak mahallemize zarar veriyorlar. Ben buranın muhtarı olarak günde 4 saat uyku uyuyorum, 20 saat sokaklardayım. Hiçbir şekilde mahallemden kimseyi zor durumda bırakmam. 1950’li yılı imkânlarıyla yapılan yollarla, 2021 yılı imkânlarıyla yapılan yollar bir değil. Bizim yollarımızın genişletilmesi gerek, mahallemize imarın girmesi gerek.Bu mahallede yaşayan insanlarımız yaşanabilir bir mahalleyi hak ediyorlar

diye konuştu.

“MERKEZE BİR KİLOMETRE UZAKLIKTA”

Mahallesinin göçten dolayı çok sıkıntı yaşadığını ifade eden Demirtaş,

Kiltepe Mahallesi olarak devletimizi severiz. Burada devlete karşı hiçbir sıkıntı yaşanmamıştır.Mahallemiz asayiş olaylarının en az yaşandığı yerdi. Ama bu niteliksiz göçten dolayı gelen kişilerin kuralsızlığı hem devletimizi hem de mahalle halkımızı yoruyor. Bu niteliksiz göç, kontrolsüz güce dönüşüyor. Dolayısıyla da bizim mahallemiz bu konuda bayağı bir sıkıntı yaşıyor. Kiltepe Mahallesi şehir merkezine bir tüfek atımı kadar uzaklıkta. Adliye Sarayı, belediye binası, bütün kamu hizmeti alacağımız yerlere bir kilometre uzaklıkta bir mesafedeyiz. Şehir merkezine bu kadar yakın olmamıza rağmen, dönüşümü bu kadar istememize rağmen dönüşümümüz çok gecikti. 5000 binlik imar çalışması Büyükşehir Şehir Belediyesi’nden bir an önce onaylanırsa binlik imar çalışmasını Yeşilyurt Belediyesi yapacak ve Kiltepe Mahallesi kentsel dönüşüme girecek

şeklinde konuştu.

“YOL AÇACAĞIZ İMAR YOK’ DENİYOR”

Mahallelerine yolların açılması, bulvarların oluşturulmasını istediklerini belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

İlyas Mahallesi veya Çavuşoğlu Mahallesi’nde 10 yıl önce ölen birisi mezarından kalksa, İlyas Mahallesi’ne, Çavuşoğlu Mahallesi’ni tanıyamaz. ‘Burası İlyas Mahallesi, Çavuşoğlu Mahallesi değil’ der. Ama Kiltepe Mahallesi’nde 50 yıl önce birisi tekrar mezarından kalksa Kiltepe Mahallesi’ni rahatlıkla tanır. Çünkü Kiltepe aynı Kiltepe. Mahallemize devletimizin gölgesi altında bir dönüşüm olmasını istiyoruz. Bu dönüşümü sağlayacak devlete elbette ki halk da destek olacak. Biz devletimize bu konuda halkımızın yardımcı olmasını da istiyoruz. Devletimiz milletimizin menfaatine dokunmayacak, insanlarımızı zarar ettirtmeyecek bir şekilde buranın bir an önce kentsel dönüşümünün yapılmasını talep ediyoruz. ‘Biz nereye elimizi atsak imar yok. Yol açacağız imar yok’ deniyor. Böyle bir şey olamaz. Neden imar yok? Muhtarlıkta 8’inci yılıma giriyorum, millet artık benim yakamdan tutuyor. Bana ‘Sen ne yaptın?’ diye soruyorlar. Milletimiz artık bariz bir şekilde hizmet istiyor. Bu hizmet de imarla gelecek. Yaşlı bir kadına ne kadar makyaj yaparsanız yapın, gelinlik giydirirseniz ne kadar sırıtır. Bizim Kiltepe Mahallesi’ne ne kadar makyaj yaparsak yapalım, gelinlik giydirirsek aynı şekil oluyor. Mahallemizde yolların açılması, bulvarlar oluşturulması istiyoruz. Kuzey Çevreyolu’na ana arterlerin buradan geçtiğini biliyoruz. Sanayi Sitesi’nin Kiltepe’den kaldırılması gerekiyor. Hangi çağda yaşıyoruz. Sanayi Sitesi Kiltepe’nin gelişmesinin önünde en büyük setlerden birisi. Mahallemizde yaşayan insanlar hala dönüşüm bekliyorlar ve ‘mahallemiz dönüşüme gittikten sonra da burada yaşayacağız’ diyorlar.