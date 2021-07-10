10 Tem 2021 - 11:36- Spor G: 10 Tem 2021 - 11:39

Vakfın Yeni Başkanı Ağaoğlu

Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni başkanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Vakfın Yeni Başkanı Ağaoğlu mask

Kulüpler Birliği Vakfı’nın Olağan Genel Kurulu’nda yapılan oylama neticesinde başkan seçilen Ağaoğlu, toplantının tamamlanmasının ardından açıklama yaptı. Türk futbolunun zorlu bir süreçten geçtiğini kaydeden Ağaoğlu, 

Kulüplerin sorunları büyük, ekonomik, idari ve sportif sorunlar var. Süreç sıkıntılı bir süreç. Umarım bütün kulüplerimizle birlikte bu sürecin içinden en az hasarla çıkmanın yollarını arayacağız

dedi.

Kulüplerin yaşadığı mali sıkıntıların toplamda Türk futbolunun sorunu olduğunu söyleyen Ağaoğlu, 

Mali sorunlar öncelikle kulüplerin kendi özel sorunları ama bunların hepsi birleşince Türk futbolunun sorunu haline geliyor. Bugün federasyonun aldığı bir kararın altında Kulüpler Birliği'nin de fikir birliğinin temel teşkil etmiş olması lazım. Bu sportif, idari ve finansal olarak böyle olmalı. Yaşamış olduğumuz süreç ortalama aldığımızda 2 sene öncesine bakarsak kulüplerin gelirlerinde yüzde 60-70 oranında gerileme var. Bu süreçten başarılı bir şekilde çıkmazsak Türk futbolunun geleceği adına iyimser olmamız ortadan kalkıyor. Finansal yapılanma ve reformların ivedilikle hayata geçirilmesi kaçınılmaz

değerlendirmesinde bulundu.
# kulüpler birliği vakfı, ahmet ağaoğlu
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10 Tem 2021 - 11:36 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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