10 Tem 2021 - 11:34- Spor G: 10 Tem 2021 - 11:36

Kriz Bu Yılda Sürecek!

Süper Lig’de giderek büyüyen yayıncı kuruluş ödemeleri yeni sezonda da çok konuşulacağa benziyor. Son yıllarda yapılan indirimlerle kulüplerin gelirinde büyük oranda azalma yaşanırken, son gelen bilgiler krizin giderek derinleşeceğini gösteriyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Kriz Bu Yılda Sürecek! mask

Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek’in gündeme taşıdığı yayıncı kuruluştan gelen parada kesintiye gidilmesi krizi yeni dönemde de devam edecek gibi duruyor. Ajansspor’un paylaştığı habere göre; son iki sezonda yayın gelirinde büyük indirimler alan yayıncı kuruluş Digitürk, yeni sezon için de indirim istiyor. Üstelik geçen sezonun ödemelerini de tamamlamadı. 2 yıl önce 90 milyon dolar indirime giden yayıncı, geçen sezon da ödemelerin tamamını TL'ye çevirip, 2 milyar 300 milyona indirdi.

Tüm bunlara rağmen yayıncı pandemi nedeniyle büyük gelir kaybına uğrayan kulüplerden yeni bir indirim istiyor. Digitürk'ün yeni sezon için 200 milyon dolar önerdiği öğrenildi. Bu da bugünkü kurla yaklaşık 1 milyar 750 milyon demek. Yani geçen sezona göre 550 milyon daha az ödeme öneriliyor.

Öte yandan TFF, önmüzdeki Aralık ayında yeni yayın ihalesini yapacak. TFF, daha önce yaptığı açıklamada sürecin Haziran itibarıyla başlayacağını duyurmuştu. İhaleye girmeyi düşünen kuruluşlar önce TFF'den şartnameyi alacak.
# Yayıncı Kuruluş, yeni malatyaspor, tff
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10 Tem 2021 - 11:34 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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