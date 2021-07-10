10 Tem 2021 - 11:26- Spor

Kulüplerden TFF’ye Ültimatom!

Kulüpler Birliği, 19 kulübün imzaladığı ortak bir bildiri yayınladı. Yapılan bildiride; yayıncı kuruluşun sözleşme şartlarına uymaması, TFF kurullarının atama ve işleyişlerinde değişiklik yapılmaması, yabancı sayısı kararından geri dönülmemesi ve Kulüp Lisans Talimatı'nda esneklik sağlanmaması durumunda, maçlara çıkmamayı düşündüklerini bildirdi.