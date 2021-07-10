Sıcaktan baygınlık geçiren koyuna, çobandan demlikle can suyu

Hissedilir hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi'nde aşırı sıcaklardan bunalan bir koyun, su içmek istediği kuyunun içine düştü. Çoban Mustafa Karakaş, koyunu su kuyusundan kurtardığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Karakaş’ın sıcak havanın etkisiyle baygınlık geçiren koyuna demlikle su içirmesi ve hayvanın bir anda harekete geçmesi ise güzel görüntüler oluşturdu.

(İHA)