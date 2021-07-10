10 Tem 2021 - 11:12- Yaşam G: 10 Tem 2021 - 11:15

Sıcaktan baygınlık geçiren koyuna, çobandan demlikle can suyu

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde su içmek istediği kuyuya düşen koyunu, çoban Mustafa Karakaş’ın kurtardığı ve sıcak havanın etkisiyle baygınlık geçiren bir koyuna demlikle su içirdiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sıcaktan baygınlık geçiren koyuna, çobandan demlikle can suyu mask
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Hissedilir hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi'nde aşırı sıcaklardan bunalan bir koyun, su içmek istediği kuyunun içine düştü. Çoban Mustafa Karakaş, koyunu su kuyusundan kurtardığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Karakaş’ın sıcak havanın etkisiyle baygınlık geçiren koyuna demlikle su içirmesi ve hayvanın bir anda harekete geçmesi ise güzel görüntüler oluşturdu.

(İHA)
# doğanşehir, sıcak havalar

10 Tem 2021 - 11:12 Malatya/ Doğanşehir- Yaşam

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