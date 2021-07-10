10 Tem 2021 - 10:47- Ekonomi G: 10 Tem 2021 - 11:08

6 ayda 5 milyon dolarlık çekirdek ihracatı

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, coğrafi işaret tescil belgeli Malatya başta olmak üzere Türkiye genelinde kayısı çekirdeğinden 6 ayda 5 milyon dolarlık gelir elde edildi.

FERDİ DURDU
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6 ayda 5 milyon dolarlık çekirdek ihracatı mask

Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde tescillenen üçüncü coğrafi işaretli ürünü olan Malatya kayısısı ile ekonomik anlamda önemli kazanç elde eden kentte, kayısının birçok alanda değerlendirilen çekirdeğinin de tescillenmesi olumlu sonuçlar verdi.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından 8 milyonuna yakınını barındıran Malatya başta olmak üzere Türkiye genelinde ocak-haziran döneminde 4 milyon 989 bin dolar karşılığında bir milyon 869 bin kilogram kayısı çekirdeği ihraç edildi.

5 aylık dilimde kayısı çekirdeğindeki ihracat rakamları şöyle oluştu:

“Ocak 395 bin kilogram kayısı çekirdeği-990 bin dolar gelir

Şubat 270 bin kilogram kayısı çekirdeği-802 bin dolar gelir

Mart 276 bin kilogram kayısı çekirdeği-643 bin dolar gelir

Nisan 315 bin kilogram kayısı çekirdeği-788 bin dolar gelir

Mayıs 415 bin kilogram kayısı çekirdeği-bir milyon 175 bin dolar gelir

Haziran 196 bin kilogram kayısı çekirdeği-588 bin 923 dolar gelir.”

# kuru kayısı, İhracat, kayısı çekirdeği

10 Tem 2021 - 10:47 Malatya- Ekonomi

Muhabir Ferdi Durdu

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