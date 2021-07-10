Eda Hemşire geleceğin sporcularını yetiştiriyor

Çocukluğundan beri sporla iç içe yaşayan; yüzmeden bisiklete ve koşudan kick boksa kadar birçok spor dalıyla amatör olarak ilgilenen 40 yaşındaki Eda Kınacı, önce hastanede hastalara, sonra ultra maratonlarda derece elde etmek için koşarken, kurduğu kulüpte de tecrübelerini genç sporculara aktarıyor.

HAYALİ OLAN SPOR KULÜBÜNÜ KURDU

İnönü Üniversitesi Aile Sağlığı Merkezi’nde hemşire olarak görev yapan, doktorasını sürdüren ve 15 yıldır ultra maraton yarışmalarına katılan Kınacı, pandemi nedeniyle yarışmalara katılamasa da çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kınacı, bu dönemde ayrıca hayali olan spor kulübünü de ‘Sporla kal mutlu kal spor kulübü’ ismiyle kurdu. Genç sporculara birebir eğitim veren Kınacı, bir yandan Eylül ayında yapılacak olan ultra maraton yarışmalarına hazırlanırken bir yandan da geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

BİRÇOK YARIŞMADA DERECE ELDE ETTİ

2017’de Berlin, 2018’de Paris Maratonlarında da koşan Eda Kınacı’nın katıldığı yarışmalarda elde ettiği dereceler şöyle:

2016 yılında Çekmeköy Çamur Maratonunda 30 kilometrede üçüncülük. 2017 Sapanca Ultra Maratonu 30 kilometre yaş grubunda birincilik. 2018 yılında 5. Frig Vadileri Ultra Maratonu’nda 54 kilometrelik etapta yaş gurubunda birincilik. 2018 İda Ultra Maraton’unda 62 kilometrelik parkurda genel klasmanda kadınlarda ikincilik. 2016’da 38.Avrasya Maratonu’nda yaş grubunda ikincilik. Manavgat Ultra 70K’da birincilik.

“ÇALIŞMALARIMI SÜRDÜRÜYORUM”

İnönü Üniversitesi Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan ve arta kalan zamanının tamamını antrenmanlara ve sporcularının gelişimine ayıran Eda Kınacı, 15 senedir koşu sporuyla ilgilendiğini ve koşunun kendisinde ayrı bir yerinin olduğunu ifade etti.

Kınacı, pandemi döneminde yarışmalara katılamasa da çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek,

Sabah erken kalkıyorum, geç vakitte olsa antrenman yapıyorum. Yerine göre gezmemden ya da dinlenmemden ayırabiliyorum. Görev yapmadığım zamanlarda sürekli antrenmanlardayım. Tabii kendi hazırlıklarımı sürdürürken, sporcularıma da büyük bir vakit ayırıyorum. İnsanlar hep, ‘nasıl zaman ayırıyorsun?’ diye soruyor. İstedikten sonra her şey rahat bir şekilde oluyor

dedi.

“SPOR YAPMAK BENİ İŞ YERİMDE DE POZİTİF KILIYOR”

Sporun insanların hayatlarına önemli katkılar sağladığını dile getiren Kınacı,

Herkese spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Pandemi döneminde de sosyal medya hesabımdan evde yapılabilecek egzersizlerle ilgili videolar paylaştım. Spor yapmanın önemini her yerde ve her fırsatta vurguluyorum. Örneğin spor yapmam beni iş yerimde de pozitif kılıyor. Görevimi yaparken iyi ve yüksek bir enerjim var

ifadelerini kullandı.