10 Tem 2021 - 10:36- Siyaset G: 10 Tem 2021 - 10:39

“Her zaman üreticilerimizin yanındayız”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık Doğanşehir’de tütün üreticileriyle bir araya geldi. Çalık, yetki belgesi almadan tütün üretimi yapan çitçilere getirilen cezaların 1 Ocak 2022’ye kadar ertelenebileceğini söyledi.
“Her zaman üreticilerimizin yanındayız” mask

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Doğanşehir’de tütün üreticileriyle bir araya gelerek, tütün yasağını görüştü. Milletvekili Çalık, tütün üretimi yapan çiftçilerin taleplerinin İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletildiğini söyledi. Çalık, 

Tütün üreticilerimizin taleplerini İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve AK Parti Grup yönetimiyle görüşerek iletmiş ve o gün erteleme müjdesini vermiştik. Torba Yasa teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunuldu. Torba yasada meclise sunulan madde, “ Tarım Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihinin 1 Ocak 2022 tarihine ertelenmesi amaçlanmaktadır.” ifadeleri yer alıyor

dedi.

(Haber Merkezi)
# Tütün Üreticileri, Öznur Çalık, tbmm

10 Tem 2021 - 10:36 Malatya- Siyaset

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