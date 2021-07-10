Başkan Gürkan,

Pandemi sürecindeki kısıtlamalardan dolayı Kayısı Festivali ile ilgili öncesinde gerekli hazırlıkları yapamadığımızdan dolayı geniş katılımlı bir festival yapamayacağız. Bakanlık desteği için iki ay öncesinden müracaat edilmesi gerekiyordu. Pandemiden kısıtlamalarından dolayı gerekli müracaatları yapamadık ama yine de Kayısı’nın tanıtımı noktasında bu festivali yapmamız gerekiyor

dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz Ayı Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin bazıları karara bağlanırken bazıları da ilgili komisyonlara havale edildi. Gündem maddelerine geçilmeden genel bir konuşma yapan Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gerekli hazırlıkların yapılmamasından dolayı Kayısı Festivalinin geniş bir katılımla yapılamayacağını belirtti.

Ankara’da bir dizi temasta bulunan Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

Ankara’da birçok görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımızla, Sağlık Bakanımızla, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda yetkililerle görüştük, AB Türkiye Delegasyon Başkanı ve ayrıca 15 ilden katılan Belediye Başkanlarıyla görüşme fırsatı bulduk. 230 milyon liralık bir destek protokolü imzaladık. Almış olduğumuz bu destekle Malatya’nın altyapısı ile ilgili çalışmaları yürüteceğiz. Kuzey ve Güney Kuşak yollarımız ile Danişmentgazi Bulvarının tamamlanarak hizmete açılması noktasında gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Ayrıca Kuzey Çevre Yolu ile ilgili Ulaştırma Bakanlığımızla görüştük ve bu yolumuzun da hızlı bir şekilde yapılması ve ödenek noktasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Gençlik ve Spor Bakanımız ile yapmış olduğumuz görüşmelerde 5 bin kişilik kapalı spor salonu ve 250 kişilik gençlik kamp merkezinin biran önce bitirilmesi noktasında gerekli mutabakatı sağladık. Sağlık Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde de aşılanma oranının artırılması noktasında aşı olmayan bütün vatandaşlarımızın aşı olması için bizlerde ilimizde, ilçelerimizde gerekli hassasiyeti göstermeliyiz

ifadelerini kullandı.

Arslantepe’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine alınması konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyen Gürkan,

Ayrıca 18-31 Temmuz tarihleri arasında Arsantepe’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine alınması noktasında yoğun girişimlerimiz oldu. Bu konuda Bakanlıkla, Delegasyon Başkanlarıyla yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında herhangi bir problem gözükmemekte. 2022 yılının da Arslantepe yılı ilan edilmesi noktasında fikir ve düşüncelerimizi beyan ettik. Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettik

diye konuştu.

Malatya hem huzur hem de birlik beraberlik anlamında çok olumlu tepkiler almaktayız

diyen Belediye Başkanı Gürkan,

Bu tepkiler bizleri de ziyadesiyle mutlu etmekte. Özellikle sahada yapılan çalışmaları kamuoyuna anlatılması noktasında hepimize sorumluluklar düşmekte. Türkiye’de en fazla yatırım yapan Belediye konumundayız. İlçe Belediye Başkanlarımız, Meclis Üyelerimiz ile birlikte Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında el ele vererek çalışacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçemizde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hizmetlerimizde ayrım yapmadan Malatya’yı bir bütün olarak görüp ona göre hizmet üreteceğiz

şeklinde konuştu.

BEYDAĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Gündemin 3. Maddesinde Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi yer aldı. Gündem maddesinde şu bilgiler yer aldı:

Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile mahsuplaşma yapılması, mahsuplaşmayla ilgili protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi:

Malatya Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Belediyemizi arasında 12.07.2007 tarihinde imzalanan Ön Protokol kapsamında devam etmektedir. 4 etaptan oluşan projenin 1. ve 2. etabındaki çalışmalar tamamlanmıştır. 3. ve 4. etabında ise 923 konut ve 38 dükkân ihalesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmış olup inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Proje kapsamında; Belediye Başkanlığımız ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli çalışmaların devam ettirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple Malatya Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki çalışmaların yürütülmesi, projelerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla gerekli görülecek durumlarda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile protokol imzalanması, kamu kurum ve kuruluşlarına belediyemiz çıkarları doğrultusunda borçlanması ve feragatte bulunması hususlarında, yapılan protokoller doğrultusunda Toplu Konut idaresi Başkanlığı ile Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında mahsuplaşma yapılması, ayrıca mahsuplaşmaya ilişkin imzalanacak protokol ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu olurlarınıza arz olur.

Konuyla alakalı genel bir bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Sayın Başkanım bildiğiniz üzere Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki kamulaştırma tarafımızca yapılmıştır. Bu kapsamda bizim alacaklarımızda oldu. Bunun için bir protokol süreci yürüteceğiz. Bunun için yetki talebinde bulunuyoruz” dedi.

Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesinin kamulaştırmasını Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptıklarını belirten Selahattin Gürkan,

Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi uzun zamandır yılan hikâyesine dönen ve Malatya haklı tarafından bizar duruma getirilen bir yapı durumundadır. Buranın sorunu bir türlü çözülemedi. Geçtiğimiz dönemlerde Çevre ve Şehircilik Bakanıyla yaptığım ikili görüşmede Büyükşehir Belediyesi olarak kamulaştırmasını üzerime aldım. Oraya 70 milyon küsur kamulaştırma bedeli ödedik. Bu paraların ödenmesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Bunun karşılığında 900 küsur ve 38 iş yeriyle ilgili bir mahsuplaşma yapılıyor. O mahsuplaşmada da bize yetki verilmesini talep ediyoruz

ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrasında Ankara’da alınan kredinin çok önemli olduğun ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Salı günü Ankara’da imzalanan kredi anlaşması Malatya için gerçekten çok önemli bir girdi olduğu inancındayım. Malatya’nın bu krediyi alması kişisel beceri ve gayret gerektiriyordu. Bu noktada ciddi gayretleriniz oldu Sayın Başkanım. Ankara’da hangi bakanlığı gidiyorsak Malatya’nın yatırımlara doymadığını ve çok ciddi yatırımların yapıldığını ifade ediyorlar. Bu ciddi yatırımlardan dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum

dedi.