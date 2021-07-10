Başaklar Dolmadı, Üretici Gülmedi

Malatya Salköprü Mahallesi’nde bulunan Buğday Pazarı’nda üreticiler yeterli miktarda buğdayın olmamasından yakınıyor. Bu durumun fiyat artışlarına sebep olduğunu söyleyen Buğday Pazarı esnafı yetkililerden destek bekliyor.

Türkiye’de olduğu gibi bu yıl Malatya’da da istenilen yağmur yağışı olmadı. Yağışın yeterli olmamasından dolayı tabiri caizse ürün tarlada kaldı. Öte yandan ürünün istenilen seviyede olmayışı beraberinde pahalılığı da getirdi.

Kuraklıktan ötürü buğday ve arpa gibi ürünlerde verimiz azaldığını söyleyen Buğday Pazarı Esnafı Abdullah Okşar,“Bu yıl ki mahsul oranından memnun değiliz. Kuraklıktan dolayı verim bu sene yüzde 50 oranında düştü. Fiyatlar pahalı geçen sene biz tonunu bin 300 liradan arpa alıyorduk, şimdi 2 bin 600 liraya arpa alıyoruz. Yüzde 100 zam, bu zamlar nedeniyle de hayvancılık mahvolmuş durumda bu artışlardan dolayı büyük besicilerin çoğu işi bırakmak zorunda kaldı. Girdiler yüksek etin fiyatı düşük olunca zarar etmeye başladılar ve bu nedenden dolayı devam edemiyorlar” dedi.

Geçen sene ve bu yılın buğday fiyatlarını kıyaslayan esnaf Okşar,

Malatya’da şu anda fazla bir buğday alanı yok, geçen sene bin 900 liraya aldığımız birinci kalite buğday, şu anda 3 bin lira tabii bu durum tüketiciye de yansıyacak, daha doğrusu toplumun hepsine yansıyor. Bizde bu işi bırakacağız, başka çaremiz yok. Örneğin geçen sene tonunu 2 bin 500 TL’ye verdiğimiz buğdayı şimdilerde 3 bin 500 ile 4 bine lira arasına kadar çıktı

ifadelerini kullandı.

“BUĞDAY TAM GELİŞMEDİ”

Yağmurun istenilen seviyede yağmamasının buğdayın gelişimini olumsuz bir şekilde etkilediğini anlatan Esnaf Abdullah Okşar, “Piyasada şu anda kaliteli buğday da bulamıyoruz. Çünkü yağmur yağmadı, buğdayı ne kadar sularsanız sulayın, yağmur suyu değmeyince istediğiniz verimi alamıyorsunuz. Çünkü yağmur hava bulunan azotu ve asidi de beraberinde getiriyor ve bu da buğdayın gelişmesine katkı sağlıyor. Ama bu sene yağış olmadı o nedenle buğday tam gelişmedi. O nedenle buğday da yemlik dediğimiz, tavuklara, kuşlara verilen buğday oldu.Zaten milletin alım gücü de yok. Örneğin bir seferde 100 kilo alan biri şu anda 50 kilogramı zor alıyor” diye konuştu.

“Malatya’da Arguvan bölgesinden buğday geliyor ama o da zayıf istediğimiz kadar gelmiyor” diyen Esnaf Okşar,

Malatya çevresinde sulu olan bölgelerden vara geliyor başkada gelmiyor. İl dışı olarak da genelde Urfa’da temin ediyorduk, şu anda Urfa’dan da buğday getiren olmuyor. Türkiye genelinde bir kuraklık var sadece Malatya’ya özgü bir durum değil

kelimelerini sarf etti.

“TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ”

Yetkililerden destek beklediklerini vurgulayan Abdullah Okşar,

Yetkililerden şunu istiyoruz, kendi çiftçisine kendi hayvancılığına destek versin yoksa bu taşıma suyla değirmen dönmez. Mazot, elektrik, gübre ucuzlamazsa çiftçi kendini çekip çeviremez. Tarım ülkesiydik, şimdi dışarıya bağımlı olduk. Eskiden Malatya’ya çok buğday ekiliyordu. Elektrik, mazot, gübre ucuzdu. Bir litre buğday satıp bir litre mazot alabiliyorduk. Şimdi yarım litreden bile az mazot alamazsınız

dedi.

Buğday Pazarı’nda esnaflık yapan Abdulvahap Arpacı, Malatya’da yetişen buğdayın Malatyalı vatandaşlara yeteceğini belirtti. Arpacı,

1992’den beri bu işi yapıyorum. Bu sene buğdayda kuraklık yok sıkıntı arpada var. Kuraklık var deyip fiyatları şişirmek niyetindeler. Devlet yurt dışından buğday ithal edince fiyatlarda bir düşüş yaşandı. Buğdaylarımız Yazıhan, Arguvan, Tecirli ovasından geliyor. Yani Malatya’dan gelen buğday Malatya’ya yetiyor. Bu sene yağmurun yeterli miktarda yağmaması kaliteyi düşürdü. Ama sonuçta buğdayımız var, yoluk yok yani. Fiyatı yükseltince vatandaş biraz panik yapıyor. Birde parası olan fazla alıp stok yapınca piyasada bir talep oluşuyor ve fiyat yükseliyor. Gerçek kullanıcının eline geçmiyor. Devletimiz görevinin başında her şey çok güzel olacak inşallah vatandaş biraz şükürsüz. Geçen sene sattığı mahsulü bu sene 2 katı fiyatına satıyor ama yüne gübre, mazot, elektrik pahalanmış diyorlar. Yani millet bir koyup 10 alma derdinde. Kimse aza kanaat etmiyor

ifadelerine yer verdi.