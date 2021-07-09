09 Tem 2021 - 17:34- Asayiş G: 09 Tem 2021 - 17:40

Kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Oyun oynarken kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre olay, Çavuşoğlu Mahallesi Hrant Dink Sokakta meydana geldi. Bir çocuk oyun oynarken kuyuya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, hummalı bir çalışmayla çocuğu kuyudan çıkarttı.
Küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
# Kuyuya Düştü
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09 Tem 2021 - 17:34 Malatya- Asayiş

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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