Kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Alınan bilgiye göre olay, Çavuşoğlu Mahallesi Hrant Dink Sokakta meydana geldi. Bir çocuk oyun oynarken kuyuya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, hummalı bir çalışmayla çocuğu kuyudan çıkarttı.

Küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.