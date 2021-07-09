Kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Alınan bilgiye göre olay, Çavuşoğlu Mahallesi Hrant Dink Sokakta meydana geldi. Bir çocuk oyun oynarken kuyuya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, hummalı bir çalışmayla çocuğu kuyudan çıkarttı.
Küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
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Alınan bilgiye göre olay, Çavuşoğlu Mahallesi Hrant Dink Sokakta meydana geldi. Bir çocuk oyun oynarken kuyuya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, hummalı bir çalışmayla çocuğu kuyudan çıkarttı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.