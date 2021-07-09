09 Tem 2021 - 17:29- Spor G: 09 Tem 2021 - 17:31

Kampın İlk Günü Eğlenceli Başladı

1.Etap kamp çalışmalarını Bolu’da sürdüren Yeni Malatyaspor’da kampın ilk gününde futbolcular akşam yemeğinin yendiği sırada bildiklerin bir şarkıyı söyleyerek eğlenceli zaman geçirdiler.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Kampın İlk Günü Eğlenceli Başladı mask

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde 1.etap kamp çalışmaları için Bolu’da bulunan Yeni Malatyaspor kafilesinin ilk gün sosyal medyada yayınlanan görüntüleri sarı kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı. Yaklaşık 6 hafta sıkı bir antrenman programında geçecek olan Doğu Anadolu ekibinde, paylaşılan görüntülerde futbolcuların neşeli halleri ekrana yansırken, görüntülerde takımda morallerin yerinde olduğu gözlemlendi. Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri Oussaman Haddadi ve Rayane Aabid’in söylediği şarkılara takım arkadaşları alkışlarla destek olurken, Kosovalı oyuncu Jetmir Topalli’nin İbrahim Erkal’a ait ‘Sevme’ şarkısını düzgün bir Türkçeyle okuması videoyu izleyenlerden büyük beğeni topladı. Jetmir Topalli, Nurettin Soykan Tesisleri’nde geçtiğimiz hafta antrenman öncesinde yapılan bir sohbette Türkçeyi yaklaşık bir yıldır yaşadığı Türkiye’de öğrendiğini ve Türk birçok yakın arkadaşı olduğunu söylemişti. Kosova’da çok sayıda Türk yaşadığını da paylaşan Topalli orta seviyede konuşabildiğini belirtmiş, Türkçeyi konuşmaları anladığını da sözlerine eklemişti.
# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
Yeni Malatyaspor Güven Yalçın’la Görüşmelere Başladı mask
Yeni Malatyaspor Güven Yalçın’la Görüşmelere Başladı
Yeni Malatyaspor’a Berkan Piyangosu! mask
Yeni Malatyaspor’a Berkan Piyangosu!
YMS'li Futbolculardan Şarkı Şöleni mask
YMS'li Futbolculardan Şarkı Şöleni
Yönetimin Transfer Planı mask
Yönetimin Transfer Planı
Yiğit, Yeni Malatyaspor Yönetimine Ateş Püskürdü! mask
Yiğit, Yeni Malatyaspor Yönetimine Ateş Püskürdü!
Federasyondan Fikstür Açıklaması mask
Federasyondan Fikstür Açıklaması
Asıl Kamp Şimdi Başlıyor! mask
Asıl Kamp Şimdi Başlıyor!
Tetteh Değerini Katlamaya Geliyor mask
Tetteh Değerini Katlamaya Geliyor
“Görüştükten Sonra Kabul Ettim” mask
“Görüştükten Sonra Kabul Ettim”
Kaplan Ön Hazırlıklarını Tamamladı mask
Kaplan Ön Hazırlıklarını Tamamladı

09 Tem 2021 - 17:29 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Asıl Kamp Şimdi Başlıyor! mask
Asıl Kamp Şimdi Başlıyor!
Tetteh Değerini Katlamaya Geliyor mask
Tetteh Değerini Katlamaya Geliyor
“Görüştükten Sonra Kabul Ettim” mask
“Görüştükten Sonra Kabul Ettim”
YMS Futbolcu Seçmeleri Yapacak mask
YMS Futbolcu Seçmeleri Yapacak
Cueva ve Neymar... mask
Cueva ve Neymar...
Kaplan Ön Hazırlıklarını Tamamladı mask
Kaplan Ön Hazırlıklarını Tamamladı
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL