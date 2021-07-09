Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde 1.etap kamp çalışmaları için Bolu’da bulunan Yeni Malatyaspor kafilesinin ilk gün sosyal medyada yayınlanan görüntüleri sarı kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı. Yaklaşık 6 hafta sıkı bir antrenman programında geçecek olan Doğu Anadolu ekibinde, paylaşılan görüntülerde futbolcuların neşeli halleri ekrana yansırken, görüntülerde takımda morallerin yerinde olduğu gözlemlendi. Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri Oussaman Haddadi ve Rayane Aabid’in söylediği şarkılara takım arkadaşları alkışlarla destek olurken, Kosovalı oyuncu Jetmir Topalli’nin İbrahim Erkal’a ait ‘Sevme’ şarkısını düzgün bir Türkçeyle okuması videoyu izleyenlerden büyük beğeni topladı. Jetmir Topalli, Nurettin Soykan Tesisleri’nde geçtiğimiz hafta antrenman öncesinde yapılan bir sohbette Türkçeyi yaklaşık bir yıldır yaşadığı Türkiye’de öğrendiğini ve Türk birçok yakın arkadaşı olduğunu söylemişti. Kosova’da çok sayıda Türk yaşadığını da paylaşan Topalli orta seviyede konuşabildiğini belirtmiş, Türkçeyi konuşmaları anladığını da sözlerine eklemişti.
09 Tem 2021 - 17:29- Spor Güncelleme: 09 Tem 2021 - 17:31
Kampın İlk Günü Eğlenceli Başladı
1.Etap kamp çalışmalarını Bolu’da sürdüren Yeni Malatyaspor’da kampın ilk gününde futbolcular akşam yemeğinin yendiği sırada bildiklerin bir şarkıyı söyleyerek eğlenceli zaman geçirdiler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.