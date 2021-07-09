09 Tem 2021 - 17:26- Spor G: 09 Tem 2021 - 17:29

Yeni Malatyaspor Güven Yalçın’la Görüşmelere Başladı

Süper Lig’de bu sezon güçlü ve alternatifli bir kadroyla mücadele etmek isteyen Yeni Malatyaspor’da golcü arayışı sürüyor. Benjamin Tetteh transferini duyurmaya hazırlanan sarı kırmızılılar, Beşiktaş’ın bu sezon İtalyan ekibi Lecce’ye kiraladığı Güven Yalçın’la temasa geçti.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Yeni Malatyaspor Güven Yalçın’la Görüşmelere Başladı mask

Sarı kırmızılı ekipte yeni sezon hazırlıkları Bolu’da devam ederken, yönetim bir yandan da transfer çalışmaları için yoğun mesai harcıyor. Son iki yılda yaşadığı küme düşme korkusunu bir daha yaşamak istemeyen Yeni Malatyaspor’da yönetim teknik heyetin sunduğu rapor doğrultusunda bütün mevkilere arayışlarını sürdürüyor. Teknik direktör İrfan Buz’un sarı kırmızılı kulübün kurmaylarından Ganalı oyuncu Benjamin Tetteh’e alternatif olacak ikinci bir santrafor istediği öğrenilirken, bu ismin yerli oyuncular arasından seçilmesi yönünde talimat verdiği kaydedildi. Tecrübeli teknik adamın talebi doğrultusunda bugüne kadar birçok futbolcu ismi üzerinde çalışmalar yapan Yeni Malatyaspor yönetimi Beşiktaş'ta yeni sezonda kiralanması gündemde olan Güven Yalçın için harekete geçti. Siyah beyazlı kulüple bir yıllık sözleşmesi bulunan Güven Yalçın’ın kiralanması yönünde girişimde bulunan Doğu Anadolu ekibinin Beşiktaşlı yöneticilere teklif götürdüğü belirtildi. Beşiktaş’ta beklenen performansı gösteremeyen Yalçın’ın yeni sezonda kiralanması yönünde karar alınması transferin gerçekleşmesi için olumlu karşılanırken sonucun birkaç gün içerisinde netliğe kavuşması bekleniyor.

Almanya Duesseldorf doğumlu olan 22 yaşındaki Güven Yalçın, futbola Leverkusen altyapı takımlarında başladı. Leverkusen’den 2018 yılında Beşiktaş’a 150 bin Euro bonservisle transfer olan genç oyuncu Süper Lig’de toplam 55 karşılaşmada forma giyerek 12 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon devre arasında İtalyan ekibi Lecce’ye kiralık olarak gönderilen Güven Yalçın 11 maçta görev yaparken fileleri havalandırmayı başaramadı. Transfermarkt sitesinde güncel piyasa değeri 2,2 milyon Euro olarak gözüken futbolcunun Beşiktaş’la olan sözleşmesi 30 Haziran 2022’de sona erecek.

# transfer, yeni malatyaspor
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09 Tem 2021 - 17:26 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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