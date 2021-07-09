Malatya'da minibüs şarampole uçtu: 15 yaralı

Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Kozluca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Darende'den gelerek Malatya istikametine seyir halinde olan V.B. yönetimindeki 44 J 2853 plakalı minibüs sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü ile birlikte 15 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile çok sayıda ambulans sevk edildi.
Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yaralılara ulaşmaktan zorlanılırken, güçlükle ulaşılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.