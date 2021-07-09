09 Tem 2021 - 17:09- Asayiş G: 09 Tem 2021 - 17:13

Malatya'da minibüs şarampole uçtu: 15 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde minibüsün şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Malatya'da minibüs şarampole uçtu: 15 yaralı mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Kozluca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Darende'den gelerek Malatya istikametine seyir halinde olan V.B. yönetimindeki 44 J 2853 plakalı minibüs sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü ile birlikte 15 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile çok sayıda ambulans sevk edildi.
Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yaralılara ulaşmaktan zorlanılırken, güçlükle ulaşılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

(İHA)
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Emniyet ekipleri, kuryeleri bilgilendirdi mask
Emniyet ekipleri, kuryeleri bilgilendirdi
Aranan şahıs cep telefonu hırsızlığından yakalandı mask
Aranan şahıs cep telefonu hırsızlığından yakalandı
Tartıştığı babasından kaçarken az daha canından oluyordu mask
Tartıştığı babasından kaçarken az daha canından oluyordu
12 kişi hakkında soruşturma izni verildi mask
12 kişi hakkında soruşturma izni verildi
Torbacı operasyonunda 1 tutuklama mask
Torbacı operasyonunda 1 tutuklama
Torbacılara operasyon mask
Torbacılara operasyon
Tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı mask
Tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Kayısı yüklü kamyon devrildi: 1 ölü mask
Kayısı yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
Malatya'da 55 işçi yediği yemekten zehirlendi mask
Malatya'da 55 işçi yediği yemekten zehirlendi
Emniyetten terörist ve zehir tacirlerine darbe mask
Emniyetten terörist ve zehir tacirlerine darbe

09 Tem 2021 - 17:09 Malatya/ Darende- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Tartıştığı babasından kaçarken az daha canından oluyordu mask
Tartıştığı babasından kaçarken az daha canından oluyordu
12 kişi hakkında soruşturma izni verildi mask
12 kişi hakkında soruşturma izni verildi
19 bin TL’lik altını alıp, kayıplara karıştılar mask
19 bin TL’lik altını alıp, kayıplara karıştılar
Torbacı operasyonunda 1 tutuklama mask
Torbacı operasyonunda 1 tutuklama
Özsan Sanayi Sitesi’nde patlama: 4 yaralı mask
Özsan Sanayi Sitesi’nde patlama: 4 yaralı
507 kök hint keneviri ele geçirildi mask
507 kök hint keneviri ele geçirildi
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL