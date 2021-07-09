Yeni Malatyaspor’a Berkan Piyangosu!

U21 Yeni Malatyaspor’da oynadığı dönemde 21 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergileyen sağ kanat oyuncusu Berkan Durdu, 2019-2020 sezonunda Bulgaristan ligi ekiplerinden Dunav Ruse Kulübüne transfer olmuştu. Bulgaristan’da yayın yapan bir haber sitesinde Durdu için Bulgar ekibinin Yeni Malatyaspor’a 22 bin Euro ödediği ortaya çıktı. Haberde; geçtiğimiz sezon Dunav Ruse Kulübünden ayrılarak Gölcükspor ile anlaşan 22 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin ödenmesi için Yeni Malatyaspor’un FIFA’ya başvurduğu yer alırken, transfer yasağı bulunan Bulgar ekibinin 22 bin Euro’yu hesaba yatırmasının ardından bu yasağın kalktığı yer aldı.