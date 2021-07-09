U21 Yeni Malatyaspor’da oynadığı dönemde 21 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergileyen sağ kanat oyuncusu Berkan Durdu, 2019-2020 sezonunda Bulgaristan ligi ekiplerinden Dunav Ruse Kulübüne transfer olmuştu. Bulgaristan’da yayın yapan bir haber sitesinde Durdu için Bulgar ekibinin Yeni Malatyaspor’a 22 bin Euro ödediği ortaya çıktı. Haberde; geçtiğimiz sezon Dunav Ruse Kulübünden ayrılarak Gölcükspor ile anlaşan 22 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin ödenmesi için Yeni Malatyaspor’un FIFA’ya başvurduğu yer alırken, transfer yasağı bulunan Bulgar ekibinin 22 bin Euro’yu hesaba yatırmasının ardından bu yasağın kalktığı yer aldı.
09 Tem 2021 - 14:32- Spor Güncelleme: 09 Tem 2021 - 14:35
Yeni Malatyaspor’a Berkan Piyangosu!
2019-2020 sezonunda U21 Yeni Malatyaspor forması giydikten sonra Bulgaristan ligi ekiplerinden Dunav Ruse Kulübüne transfer olan Berkan Durdu sarı kırmızılı kulübe 22 bin Euro bonservis kazandırdı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.