Emniyet ekipleri, kuryeleri bilgilendirdi

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, trafikte sıklıkla görülen kuryelerin karışabileceği kazaların önüne geçebilmek ve trafik düzeni bilincinin oluşması amacıyla kentte motosiklet kuryelerine yönelik bir çalışma yürütüldü.

Emniyet ekipleri, kurye personeline yönelik; tescilsiz ve sürücü belgesiz motosiklet kullanılmaması, kask kullanımı, yaya geçidi, yaya yolları ve kaldırımı kullanmamaları, motosiklete fazla yolcu almamaları, tescilsiz, sigortasız, ışık donanımı yetersiz, muayenesiz motosiklet kullanmamaları, aşırı hız yapmamaları, trafik güvenliğini uygun olarak motosiklet kullanmaları, trafik kurallarına uygun davranmaları konusunda uyarı da bulunarak, bilgilendirdi.

(Haber Merkezi)