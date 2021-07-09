Emniyet ekipleri, kuryeleri bilgilendirdi

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, trafikte sıklıkla görülen kuryelerin karışabileceği kazaların önüne geçebilmek ve trafik düzeni bilincinin oluşması amacıyla kentte motosiklet kuryelerine yönelik bir çalışma yürütüldü.
Emniyet ekipleri, kurye personeline yönelik; tescilsiz ve sürücü belgesiz motosiklet kullanılmaması, kask kullanımı, yaya geçidi, yaya yolları ve kaldırımı kullanmamaları, motosiklete fazla yolcu almamaları, tescilsiz, sigortasız, ışık donanımı yetersiz, muayenesiz motosiklet kullanmamaları, aşırı hız yapmamaları, trafik güvenliğini uygun olarak motosiklet kullanmaları, trafik kurallarına uygun davranmaları konusunda uyarı da bulunarak, bilgilendirdi.
(Haber Merkezi)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.