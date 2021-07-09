09 Tem 2021 - 13:16- Spor G: 09 Tem 2021 - 13:20

YMS'li Futbolculardan Şarkı Şöleni

Yeni Malatyasporlu futbolcuların şarkı söylediği anların görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.
YMS'li Futbolculardan Şarkı Şöleni mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında geçtiğimiz gün Bolu’da toplanarak ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Yoğun geçen günün ardından futbolcular ve teknik ekip akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından futbolcular, şarkı söyleyerek zaman geçirdi. Futbolcuların hünerlerini sergilediği anlar kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntülerde takımda morallerin yerinde olduğu görüldü. Futbolcuların şarkı performansları izleyenleri gülümsetirken görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.

(İHA)
# yeni malatyaspor
# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
Yeni Malatyaspor’a Berkan Piyangosu! mask
Yeni Malatyaspor’a Berkan Piyangosu!
Yönetimin Transfer Planı mask
Yönetimin Transfer Planı
Yiğit, Yeni Malatyaspor Yönetimine Ateş Püskürdü! mask
Yiğit, Yeni Malatyaspor Yönetimine Ateş Püskürdü!
Federasyondan Fikstür Açıklaması mask
Federasyondan Fikstür Açıklaması
Asıl Kamp Şimdi Başlıyor! mask
Asıl Kamp Şimdi Başlıyor!
Tetteh Değerini Katlamaya Geliyor mask
Tetteh Değerini Katlamaya Geliyor
“Görüştükten Sonra Kabul Ettim” mask
“Görüştükten Sonra Kabul Ettim”
Kaplan Ön Hazırlıklarını Tamamladı mask
Kaplan Ön Hazırlıklarını Tamamladı
TÜFAD’da yeni başkan Zeyno mask
TÜFAD’da yeni başkan Zeyno
“Geleceğin Temellerini Atıyoruz” mask
“Geleceğin Temellerini Atıyoruz”

09 Tem 2021 - 13:16 Malatya- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Asıl Kamp Şimdi Başlıyor! mask
Asıl Kamp Şimdi Başlıyor!
Tetteh Değerini Katlamaya Geliyor mask
Tetteh Değerini Katlamaya Geliyor
“Görüştükten Sonra Kabul Ettim” mask
“Görüştükten Sonra Kabul Ettim”
YMS Futbolcu Seçmeleri Yapacak mask
YMS Futbolcu Seçmeleri Yapacak
Cueva ve Neymar... mask
Cueva ve Neymar...
Kaplan Ön Hazırlıklarını Tamamladı mask
Kaplan Ön Hazırlıklarını Tamamladı
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL