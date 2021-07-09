09 Tem 2021 - 11:57- Ekonomi G: 09 Tem 2021 - 12:01

DHMİ Personel Alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 10 personel alacak
DHMİ Personel Alacak mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü. Görev Yeri: DHMI (Taşra) Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı: Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 10 KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 6 Eylül 2020 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı Devlet  Hava  Meydanları  İşletmesi  Genel  Müdürlüğü  bünyesinde  399  sayılı  Kanun Hükmünde  Kararnamenin  3/c  bendi  kapsamında  istihdam  edilmek  üzere,  08.07.2018  tarih  ve 30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer  Hava  Trafik  Kontrolörü  ve  Asistan  Hava  Trafik  Kontrolörü  Pozisyonlarına  Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

10 Personelin alınacağı ilanda aranan nitelikler belirtilirken son başvuru tarihi ise 26 Temmuz olarak açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

09 Tem 2021 - 11:57 Malatya- Ekonomi

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