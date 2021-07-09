Bank Alınacaktır

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''BANK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

100 adet döküm bank , 500 adet bank alımının yapılacağı ihalenin teklif açma tarihi 8 Temmuz olarak belirtildi.

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