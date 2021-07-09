09 Tem 2021 - 11:21- Eğitim G: 09 Tem 2021 - 11:44

ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Bitlis Eren Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.'' ifadeleri yer aldı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...
# ilan, öğretim üyesi alınacak

09 Tem 2021 - 11:21 Malatya- Eğitim

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