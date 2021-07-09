Memleketine madalyayla döndü

Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcusu Hamza Kurak, İstanbul’da düzenlenen 11 ülkeden 325 sporcunun katıldığı İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası’nda 63 kilogram, Grekoromen dalda dünya 3.sü olmayı başardı. Başarılı güreşçi Kurak, memleketi Malatya’da coşkuyla karşılandı. Şehirler arası otobüs terminalinde antrenörleri ve ailesi tarafından bayraklar ve alkışlarla karşılanan Hamza Kurak, konvoy ile şehir turu attı.
Engelli sporcu Kurak, verilen destekten dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’a teşekkürlerini dile getirdi.
Elde ettiği başarıdan dolayı engelli sporcuyu tebrik eden Kayhan,
Deneyimli antrenörlerimizin nezaretinde yedi yaşından beri İl Müdürlüğümüz çatısı altında spor hayatına büyük bir azim ve disiplin ile devam ederek bu dereceyi aldın. Başta seni, antrenörlerimizi ve aileni tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte çıtayı daha da yükselterek Olimpiyatlarda da derece alacağına inanıyorum. Bizler her konuda her zaman yanındayız. Hayırlı olsun başarılarının devamını diliyorum
diye konuştu.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.