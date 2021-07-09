Arapgir Maçlarını Evinde Oynayacak

Arapgirspor Başkanı Metin Akyüz, pandemi sürecinin voleybolu kendilerine sevdirdiğini söyledi. Sıkıntılı sürecin kendilerini voleybol branşına yönelttiğini kaydeden Akyüz
Koronavirüs nedeniyle amatör futbol liglerine ara verildi. Malatya’da olduğu gibi Türkiye genelinde amatör müsabakalar oynanmadı. Bize voleybol takımı kurmamız teklif edildi. Voleybol sporcularımız ve voleybol antrenörümüz kendilerine destek çıkmamız yönünde talepte bulundular. Çok ilgili olduğumuz branş değildi ancak denemek istedik. Çünkü spor sadece futboldan ibaret değil. Spor voleybol, basketbol, atletizm, masa tenisi ve dağcılıktır. Dolayısıyla voleybolla başlayan süreçte sporcularımızın isteklerini gördükçe iştahlandık. Arapgirspor’un ismini gururla taşıyan 14 aslan yürekli sporcumuza bizleri mahcup etmedikleri için teşekkür ediyorum
ifadelerini kullandı.
“İKİNCİ OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜK”
Bölgesel Voleybol Ligi’nde oynanan karşılaşmalarda yaşananları aktaran Akyüz, voleyboldaki heyecanın ve stresin hiçbir yerde olmadığını belirterek,
Diyarbakır’daki ilk maçın ilk setinde mağlup olduk. Sonrasında oynadığımız maçlardaki toplam 12 seti de galibiyetle tamamladık. Sayı aldıkça sevinip sayı yedikçe üzüldük. Malatya takımı Çamlıca’yla oynadığımız maç çetin geçti. O maçı da kazandık. Onları da tebrik ediyorum. Sonrasında Elazığ grubuna katıldık. İlk maçta Mardin ekibiyle karşılaştık. Tüm setler başa baş geçse de o müsabakadan da galip ayrıldık. Son oynadığımız Batman takımı maçında birkaç hata yüzünden kaybettik. Elazığ’dan ikinci olarak döndük. Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig’e 11 takım alacaktı. 8 takım grup birincileri geride kalan 3 takımda en iyi ve en centilmen takımlar arasından seçilecekti. Bu takımlardan birisi biz olduk. Bu yüzden gururluyuz. Elazığ’da ikinci olduğumuz için çok üzülmüştük. Ancak gelen karar bizleri sevindirdi. Malatyalılara ve Arapgirlilere şunun sözünü veriyorum; onları en iyi şekilde 2. Ligde temsil edeceğiz. Sonbaharda başlayacak sezonda içerdeki müsabakalarımızı Arapgir’de oynayacağız.
diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.