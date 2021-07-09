09 Tem 2021 - 10:25- Spor

Arapgir Maçlarını Evinde Oynayacak

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından en iyi ve en centilmen kulüpler arasında olduğu belirlenerek adını 2. Lig’e yazdırmayı başaran Arapgirspor’un kulüp başkanı Metin Akyüz yeni sezonda karşılaşmalarını Arapgir’de oynayacaklarını söyledi.