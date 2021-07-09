Akın’dan ‘Dolandırıcılık’ uyarısı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın da dün Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’na ziyarette bulundu. Burada bir açıklama yapan ve Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcılığa karşı hem alıcıları hem de satıcılara uyarılarda bulunan Başkan Akın, sözlerine Canlı Hayvan Pazarı’nda çok fazla canlılığın olmadığını ifade ederek başladı.
“PAZARDA DOĞRU DÜRÜST BİR SATIŞ BİLE YOK”
Küçükbaş kurbanlık fiyatlarının bin 200 ila 2 bin 500 lira arasında değiştiğini söyleyen Başkan Akın,
Pazarda doğru dürüst bir satış bile yok. Her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı’na 2-3 gün kala Pazar canlanıyor. Kurban fiyatlarına bakıldığı zaman geçen yıla oranla bu yıl kurbanlık fiyatları yüzde 15-20 civarında artmış durumda. Canlı ağırlığa bakıldığında 25-30 lira arasında değişiyor. Zayıf hayvanlardan başlayarak fiyatlar bin 200 ila 2 bin 500 liraya kadar fiyatlar değişiyor. Burada en önemlisi şu: Kurban şartlarını taşıyan hayvanların kesilmesini her zaman tavsiye ediyoruz
dedi.
“ÜRETİCİLER KESİNLİKLE BORCA HAYVANLARINI VERMESİNLER”
Kurbanlık alan ve kurbanlarını satanlara tavsiyelerde bulunan Başkan Akın,
Bütün kurban kesecek ve buradaki üreticiler alışveriş yaptıklarında mutlaka dikkatli olsunlar. Çünkü her geçen gün farklı farklı olaylar meydana geliyor. Üreticiler kesinlikle borca hayvanlarını vermesinler. Tanıdıkları da olsa daima peşin parayla alışverişler daha iyidir. Çek, senet, sahte paraya çok dikkat etsinler. Çünkü bir yıllık emeklerini, bir gün içerisinde yok edebilirler. Hayvanların küpeli, aşılı olması ve özellikle de sevk raporlu olması çok önemli. Kurbanı kesen hayır sahipleri de muhakkak ihtiyaç sahiplerine kestikleri hayvanın etini paslaştırmalarını tavsiye ediyorum. Hayrın asıl sahibi et yiyemeyen insanların et yiyebilmeleri. Öte yandan ‘hayır işinden geliyoruz’ diyenlere de çok dikkat etsinler. Çünkü bu tür dolandırıcılıkla olabiliyor. Her kurum doğru çalışıyor diye bir şey yok. Bilmedikleri, güvenilir olmayan hiçbir kuruma kurbanlarının deresini dahi vermesinler
şeklinde konuştu.
ÜRETİCİLER DERTLİ
Öte yandan üreticiler de artan yem fiyatları konusunda dert yandılar. Üreticilerden Hacı Bayram Demez,
Hayvan Pazarı’nda bir hareketlilik yok. Daha Bayramı 12-13 gün var. Kurbanlık fiyatlarında artış var. Kurbanlık artışlarını yem ve saman artışlarıyla karşılaştırdığınız zaman bize bir karı olmuyor. Geçen yıl arpayı bin 400’e aldık, bu yıl 2 bin 900 civarı. Saman bin lira oldu. Hayvanın canlı kilosu geçen yıl 25 liraydı, şu anda 25 ila 27 lira arasında gidiyor” sözlerini dile getirirken, Mehmet Yavuz isimli üretici de, “Üreticiler çok mağdur. Yem fiyatlarına yüzde 100 oranında zam geldi. Ancak et fiyatlarında herhangi bir artış yok. Vatandaşlar çok mağdur. Sıkıntı büyük. Saman, arpa fiyatları da çok yüksek. Şu anda hayvan satışı yok. Geçen yıla göre çok durgun
dedi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.