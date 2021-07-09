09 Tem 2021 - 10:21- Gündem

Akın’dan ‘Dolandırıcılık’ uyarısı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Canlı Hayvan Pazarı’nı ziyaret eden Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, hem kurbanlık alıcılarını hem de kurbanlık satanlara uyarılarda bulundu. Üreticilerin çek, senet ve sahte paraya karşı çok dikkatli olmasını isteyen Başkan Akın, “Hayır işinden geliyoruz’ diyenlere de çok dikkat etsinler. Çünkü bu tür dolandırıcılıkla olabiliyor. Her kurum doğru çalışıyor diye bir şey yok. Bilmedikleri, güvenilir olmayan hiçbir kuruma ku