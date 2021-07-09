Malatya, dünyaya nitelikli ürünler sağlayacak

1989 yılında tamamlanan ve hiç kullanılmadığı için atıl vaziyette bekleyen Vagon Onarım Fabrikası, Türk Kızılay’ına devrinin gerçekleşmesinin ardından deneme üretimine başladı. Kızılay Sistem Yapı Fabrikası’nın gerek bölge gerekse de dünyaya nitelikli ürünler sağlaması açısından önem arz ederken, Kızılay’ın üretim üssü olacak fabrikanın özellikle afetlerde barınma ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra kentsel ve kırsal dönüşüm noktasında uygun şartlarda, insanların hızlı bir şekilde barınabilecekleri, fiziksel imkânları oluşturabilecekleri bir tesis olması bekleniyor.

Hem ekonomik hem de istihdam konusunda Malatya’ya önemli katkılarının bulunacağı fabrikadaki son gelişmeleri BUSABAH gazetesine anlatan Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, şu anda konteynır fabrikasının deneme üretimini sürdürdüğünü belirtti.

“ÜRETİM DEVAM EDECEK”

Pilot üretim kapsamında çelik konteynır evlerin yapıldığını kaydeden Başkan Soylu,

Şu an deneme üretimiyle ilgili yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılacak. Bundan sonra da üretim devam edecek. Deneme üretimimizde hafif çelik konteynır evler yapıyoruz. Ürettiğimiz evler sadece afete yönelik evler değil, özel evler, bunun dışında hastaneler, camiler ve barınmayla ilgili her türlü yapı yapılıyor. Çadır devri kapanmadı ama betondan çok katlı evlerden yatay evlere geçiyoruz. Özellikle fabrikalarda çalışacak işçi alımları tamamlandı. Mesleki dalda işçi alımları yapıldı. Meslek dalında alınan elemanlar noter huzurunda kurayla belirlenmişti. Şimdi işçilerin mülakatı yapılıyor. Mülakatlar ise önümüzdeki hafta tamamlanacak

diye konuştu.