Yönetimin Transfer Planı

Sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk etap kamp çalışmalarına Bolu’da başlayan sarı kırmızılı kulüpte gözler takıma katılacak olan yeni transferlere çevrildi. Geçen sezonki kadrosundan 10’dan fazla oyuncuyla yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, bugüne kadar Elazığspor’dan Cengizhan Akgün, Kasımpaşa’dan Oussama Haddadi, Hatayspor’dan Rayane Aabid ve Pazarspor’dan Taha Gür’ü renklerine bağladı. Savunma oyuncusu Teenage Hadebe’yi 1,5 milyon Euro’ya satarak kasasını dolduran Doğu Anadolu ekibi gelen parayla yönünü yeni oyuncu arayışlarına çevirdi. Özellikle teknik direktör İrfan Buz’un talebi doğrultusunda orta alan ve ileri uç bölgelerinde alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen Yeni Malatyaspor’da Benjamin Tetteh ile yeniden anlaşma sağlandı. Ganalı oyuncunun kulübüyle 2 milyon Euro bonservis bedeli ödenmesi konusunda anlaşmaya varan sarı kırmızılı yönetim, prensipte anlaştığı 5 oyuncuyla imza aşamasına geldi.

TUNUS’LU OYUNCULAR ÖN PLANDA

Doğu Anadolu ekibinde transferde görüşmeler sürerken gündeme yeni isimlerde gelmeye devam ediyor. Transfer çalışmalarına yoğun bir mesai harcayan ve titiz bir çalışma yürüten Yeni Malatyaspor’da yönetimin, bir dönem Galatasaray’ın da listesinde bulunan Naim Sliti’yle bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye’de oynamaya sıcak baktığı öğrenilen 29 yaşındaki Tunuslu sol kanat, kariyerinde daha önce Sedan, Paris FC, Red Star, Lille ve Dijon takımlarının formalarını giydi. 2019 yılında Dijon’dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Al-Ettifaq kulübüne transfer olan Sliti’nin güncel piyasa değeri 7,5 milyon Euro.

Yurtdışındaki birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı ekibin kurmayları orta saha hattı için Tunuslu Seifeddine Khaoui ismiyle temasa geçti. Daha önce Tunuslu sağ bek Wajdi Kechrida ile görüşen yönetimin bu futbolcunun vatandaşı olan ve son olarak Fransa liginde top koşturan Seifeddine Khaoui’nin transferi için harekete geçti. Fransız ekibi Marsilya ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona eren orta saha oyuncusu için teklifte bulunan Yeni Malatyasporlu kurmaylar transferin mutlu sonla bitmesi için mesai harcıyor. Tunus Milli Takımı’nda da görev alan 26 yaşındaki oyuncu 10 numara pozisyonunda oynuyor.