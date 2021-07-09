Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimler Dernek Başkanı Mehmet Tangüner ve beraberindekiler Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret etti. Ziyaretleri esnasında konuşma yapan Tangüner, emekliye yapılan yüzde 8,45 zammı yetersiz bulduklarını dile getirerek,

Bugün bin 500-600 lira parayla geçim sağlamak mümkün değil. Türkiye’de 13.5 milyon emekli var. Eğer isterlerse memleketin kaderini değiştirirler bize yardımcı olsunlar bizlerde hükümetimize devletimize yardımcı olalım

dedi.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimler Dernek Başkanı Mehmet Tangüner, BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın’ı Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik ederek, “Biz Sayın Mehmet Bey’in buraya seçilmesinden dolayı bir hayırlı olsun ziyaretine geldik. Bizim işimiz gazete ve televizyonlarla onlarında bize yardımcı olacağından şüphemiz yok. Onun için herkese teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar var olsunlar” dedi.

“ÇOK CÜZZİ BİR ARTIŞ SAĞLADILAR”

Emekli maaşlarına yapılan zammın yetersiz olduğuna değinen Tangüner,

Bizim arzumuz isteğimiz, yüzde 30 civarında bir zam talep ediyorduk, fakat yüzde 8,45 oranında bir zam yapıldı. Buna bir şey demiyoruz ama ortalama olarak emeklilerimizin yüzde 50’sime yakınının maaşı bin 500 TL, bin 500 liraya yüzde 8,45 vurduğunuz zaman aşağı yukarı 80-100 lira bir zam gelmiş olur. Bu miktarda hiçbir yaramızı sarmış olamaz. Biz daha değişik şeyler istiyorduk. Mesela ek ödemelerimiz var. Aşağı yukarı 6-7 senedir ek ödemelerde bir gelişme olmadı. Biz bu dönem bir şeyler olacağını tahmin ediyorduk, eğer ek ödemede bir artış olmuş olsaydı, her emekliye ortalama 100-150 lira fayda sağlamış olacaktı. Fakat onda da çok cüzzi bir artış sağladılar

diye konuştu.

İntibak yasasının emekliler için önemli olduğunu söyleyen Tangüner,

Bir de bir intibak yasamız var. Yıllardan beri beklediğimiz bir şey 80’den önce kısmen de olsa emeklilerimize bir şeyler verdiler. 80’den sonra 5,5 milyona yakın emeklimiz var. Bunlarda dört gözle bu intibak yasasını bekliyorlar ama bundan da bir şey çıkmadı

ifadelerine yer verdi.

“İlaç katkı paralarını biz sürekli gündeme getiriyoruz” kelimelerini sarf eden Mehmet Tangüner,

Genel Merkezimize iletiyoruz. Eczane ve doktor paralarının kalkmasını istiyoruz. Ortalama olarak bir emeklinin aldığı zaman 100-150 lira civarında zaten biz yaşlı insanlarız, ayda en az 2 defa hanımla beraber doktora gidiyoruz ve bu 150 liradan daha fazlasını hastanelere ödüyoruz. Onun için emekliler bayağı sıkıntılı durumda ve durumları iyi değil perişanlar, inşallah bu duruma bir çözüm bulurlar. Siyasilerimize ve döne döne milletvekillerimize söyledik, ‘bizlere, emeklilere yardımcı olun’ dedik. Ama maalesef istediğimiz yardımı bulamadık

sözlerini kaydetti.

Emekli maaşıyla geçinmenin zorluğuna değinen Tangüner,

Aşağı yukarı 1.5 senden beridir insanlarımız evinde hapis durumda hatta ben pandemi döneminde arkadaşlara roman kitabı hediye ettim, okusunlar ve evlerinde zamanlarını geçirsinler diye o nedenle herkesin emekliye yardımcı olmalarını talep ediyorum. Yarın onlarda bizim gibi emekli olacaklar bu durumu onlar da tadacaklar. Ama bugün bin 500-600 lira parayla geçim sağlamak mümkün değil. Türkiye’de 13.5 milyon emekli var. Eğer isterlerse memleketin kaderini değiştirirler bize yardımcı olsunlar bizlerde hükümetimize devletimize yardımcı olalım

dedi.