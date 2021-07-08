İcradan satılık tarla

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, Sütlüce Mah 1009 Parsel sayılı, tapuda sulu tarla, bağ, bahçe ve kerpiç ev olarak kayıtlı bulunan taşınmaz Yeşilyurt ilçesi Sütlüce Mah. bulunmaktadır. Eğimi %1-2, killi, tınlı toprak yapısında , derin toprak profiliine sahip , taşlık az, geçirgenilği iyi seviyede, toprağın kullanımını kısıtlayıcı (asit-baz-tuzluluk) sorunu bulunmayan, mevcut haliyle bölgede sulu tarım koşullarında yetiştiricilik yapılan ve hali hazırda yonca tarımı yapılmaktadır. Taşınmaz Malatya Sivas karayoluna cepheli , belediye araçlarının geçtiği güzergah üzerinde elektrik hattı bulunan bir konumdadır. Taşınmaz iki borçluadına 1/2 'er oranda hisseli olup tamamı satılacaktır. Ayrıntılı bilirkişi raporu ve resimler ilama eklidir.'' ifadeleri yer aldı.

47.800 m2 olan söz konusu tarlanın muhammen bedeli ise 4.018.068 TL olduğu belirtildi.

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