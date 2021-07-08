08 Tem 2021 - 17:55- Gündem G: 08 Tem 2021 - 18:09

İhale ile satılık arsa

Malatya Yeşilyurt, Bostanbaşı Mahallesinde arsa ihale yoluyla satılık olduğu duyuruldu.
İhale ile satılık arsa mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazın, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 111 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 22.06.2021 tarih ve 500 sayılı Encümen Kararıyla , aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmazın  tahmin edilen bedel tespiti yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereği ‘’Kapalı Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışı yapılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı mahallesinde bulunan söz konusu arsanın muhammen bedeli 4.851.000,00 TL olarak açıklandı. İhalenin teklif açma tarihi ise 29 Temmuz olarak duyuruldu.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

08 Tem 2021 - 17:55 Malatya/ Yeşilyurt- Gündem

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