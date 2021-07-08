Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi “Genel Öğrenci İlanı” kapsamında öğrenci alınacaktır.
Adayların Kayseri Üniversitesi ve Enstitümüzün WEB sayfalarında belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.'' ifadeleri yer aldı.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi “Genel Öğrenci İlanı” kapsamında öğrenci alınacaktır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.