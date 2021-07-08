08 Tem 2021 - 16:55- Eğitim G: 08 Tem 2021 - 17:11

Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak

Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci alınacağını duyurdu.
Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi “Genel Öğrenci İlanı” kapsamında öğrenci alınacaktır.
Adayların Kayseri Üniversitesi ve Enstitümüzün WEB sayfalarında belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.'' ifadeleri yer aldı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

08 Tem 2021 - 16:55 Malatya- Eğitim

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