08 Tem 2021 - 15:49- Spor G: 08 Tem 2021 - 15:51

Yeşilyurt İçin Ne Olacaksa Hemen Olmalı!

TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt Belediyespor’un Olağan Genel Kurulu 16 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Bu sezon nasıl bir yapılanmaya gideceği merakla beklenen turuncu yeşilli kulübün belediye bünyesinden ayrılıp İstanbul’da faaliyet gösteren bir iş adamına satılacağı konuşuluyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Yeşilyurt İçin Ne Olacaksa Hemen Olmalı! mask

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın destekleriyle iki sezon önce kulüp başkanı Dursun Cumali Sucu ve Hayati Palancı’nın teknik direktörlüğü döneminde büyük uğraşlar verilerek Bölgesel Amatör Lig’den TFF 3. Lig’e yükselen Yeşilyurt Belediyespor’un bu sezon akıbetinin ne olacağı kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Profesyonel ligdeki ilk sezonunda lige tutunmayı başaran turuncu yeşilli kulüp geride bırakılan sezonda play off’lara kalmış ancak grubundaki yarı finalde elenmişti. Büyük bütçeli bir kadronun kurulduğu, şampiyonluk parolasıyla başlanılsa da işlerin istenildiği gibi gitmediği Yeşilyurt Belediyespor’da sezonun tamamlanmasının ardından golcü oyuncu Emre Gemici gibi isimler kulüpten ayrıldıklarını açıklamışlardı. Akıbeti konusunda hiçbir yöneticinin çıkıp açıklama yapmadığı, şampiyonluk kadrosuna harcanan milyonlarca liranın boşa gittiği kulüple ilgili olarak son zamanlarda ise ortaya ilginç iddialar ortaya atıldı. Yeşilyurt Belediyespor’un önce Malatyalı iş adamı Teoman Mutlu tarafından satın alınacağı iddia edilmiş, sonrasında bu haberler Mutlu tarafından yalanlanmıştı. Belediyenin üzerine yük olduğu gerekçesiyle elden çıkarılmak istenen Yeşilyurt Belediyespor’un son olarak İstanbul’da bulunan bir işadamına satılacağı iddia edildi. Bu söylentilerin gölgesinde, kulüpten yapılan yazılı açıklamada 16 Temmuz Cuma günü saat 14.00’de Yeşilyurt Belediyesi Beylerderesi Şelale Tesisinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacağı bildirildi. Toplantıda mevcut yönetimin görevi devretmek için seçim kararı alması bekleniyor.
# yeşilyurt belediyespor

08 Tem 2021 - 15:49 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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