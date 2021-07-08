Yiğit, Yeni Malatyaspor Yönetimine Ateş Püskürdü!

U21 Yeni Malatyaspor’da forma giydiği iki sezonda 28 gole imza atarak dikkatleri üzerine çeken Malatyalı futbolcu Furkan Yiğit, sarı kırmızılı kulüpten ayrıldığını sitem dolu mesajla duyurdu. Yeni Malatyaspor’un altyapısından yetiştikten sonraki 5 yıllık süre zarfında Bayrampaşa, Elazığ Belediyespor, Yeşilyurt Belediyespor ve Gölcükspor’a kiralık olarak gönderilen başarılı futbolcu çocukluk hayalini olan Malatyaspor formasını giyememenin üzüntüsünü yaşadığını paylaştı. Genç futbolcu Furkan Yiğit yaptığı açıklamada,

Altyapısından yetişip profesyonel olduğum şehrimin takımı Yeni Malatyaspor ile hiç bir bağım kalmayarak ayrılmış bulunmaktayım. 5 yıl süreyle kiralık olarak oynadığım kulüplerde şehrimi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Alnımın akıyla Malatyaspor'dan ayrılıyorum. Aynı duruş ve karakteri Yeni Malatyaspor yöneticilerinden de beklerdim. Bir gün geldiğinde bu takımdan ayrıldığınızda 'Malatya çocuğunun başarısına ortak oldum' diyebileceğiniz hiçbir Malatya oyuncusu yok. Hepinizin ortak olduğu nokta ise ah almak. Malatyaspor artık sizlerin çıkar terazilerinizde tartılır olmuş. Sebep budur ki artık ayrılık vakti gelmiş oldu. Beraber çalışma fırsatı bulduğum hocalarıma ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen şanlı Malatyaspor taraftarlarına teşekkür ederim. Hoşça kalın

dedi.