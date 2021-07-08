Daha yeşil bir Battalgazi’nin çalışmaları sürüyor

Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 22 bin metrekare alan üzerine kurduğu Rulo Çim Tesisinde üretilen hazır rulo çimlerinin serim işlemlerine başladı. Daha yeşil bir Battalgazi hedefi doğrultusunda çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren ekipler, ilçenin farklı noktalarında tamamladığı park, kavşak ve yürüyüş alanlarında, Malatya’nın iklimine uygun, toprak ile bütünleşmiş hazır rulo çim serimi gerçekleştiriyor. Yapılan peyzaj düzenlemeleri kapsamında Rulo Çim Üretim Tesisinde profesyonel ürün ve ekipmanlarla gerçekleştirilen söküm işlemlerinin ardından Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ındaki yeşil alanlara, Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki yeşil alanlara ve Paşaköşkü mahallesinde yapılan Şehit Murat Doğan Çocuk Parkı çevresine hazır rulo çim serimi işlemi gerçekleştirildi. Serimi yapılan çimlerin sulaması içinde otomatik çim sulama sistemi yerleştiren ekiplerin bu hummalı çalışmaları, vatandaşlardan da tam not almaya devam ediyor.

Ekiplerin yoğun bir çalışma örneği ortaya koyduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Battalgazi’miz zaten yeşil bir ilçemiz. Battalgazi’mizin her bir yanı, ayrı ayrı cennet bahçesi. Battalgazi’mizin tüm güzelliklerini daha fazla ön plana çıkartmak, sosyal dokuyu ve yeşil alanları daha zengin hale getirmek adına ilçemizin dört bir yanında yeşillendirme çalışmalarına hız vermiş durumdayız. Kurmuş olduğumuz Rulo Çim Üretim Tesisimizde üretmiş olduğumuz çimleri, sosyal tesislerimizde, yeni açtığımız ve yenileme çalışması yaptığımız parklarımızla buluşturuyoruz. Ekiplerimiz oldukça titiz bir biçimde çalışıyor. Yaz aylarında parklar ve yeşil alanlar Battalgazili vatandaşlarımızın hem serinleme hem de sosyalleşme alanına dönüşüyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın parklarda huzur içinde vakit geçirebilmeleri için ne gerekiyorsa Battalgazi Belediyesi olarak yapıyoruz. Vatandaşlarımız çalışmalardan memnun. Daha yaşanabilir bir Battalgazi için çalışmalarımızı gece gündüz sürdürmeye devam edeceğiz

diye konuştu.

(İHA)