Aranan şahıs cep telefonu hırsızlığından yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi’nde bir markete meydana geldi. Marketten 2 bin 600 TL değerinde iki adet cep telefonu çalınması olayı faili, yapılan kamera çalışması sonucu suça konu 2 adet cep telefonu ile birlikte yakalandı.
Ayrıca şüpheli şahsın Eskişehir 8.Asliye ceza mahkemesi tarafından arandığı anlaşıldı.
Cep telefonlarının sahibine teslim edildiği belirtilirken, tahkikata devam edildiği kaydedildi.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.