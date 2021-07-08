Aranan şahıs cep telefonu hırsızlığından yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi’nde bir markete meydana geldi. Marketten 2 bin 600 TL değerinde iki adet cep telefonu çalınması olayı faili, yapılan kamera çalışması sonucu suça konu 2 adet cep telefonu ile birlikte yakalandı.

Ayrıca şüpheli şahsın Eskişehir 8.Asliye ceza mahkemesi tarafından arandığı anlaşıldı.

Cep telefonlarının sahibine teslim edildiği belirtilirken, tahkikata devam edildiği kaydedildi.

(İHA)