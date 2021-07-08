08 Tem 2021 - 12:20- Asayiş G: 08 Tem 2021 - 12:23

Aranan şahıs cep telefonu hırsızlığından yakalandı

Eskişehir 8. Asliye ceza mahkemesi tarafından arandığı anlaşılan şahıs, Malatya’da 2 adet cep telefonu çalınca yakayı ele verdi.
Aranan şahıs cep telefonu hırsızlığından yakalandı mask

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi’nde bir markete meydana geldi. Marketten 2 bin 600 TL değerinde iki adet cep telefonu çalınması olayı faili, yapılan kamera çalışması sonucu suça konu 2 adet cep telefonu ile birlikte yakalandı.
Ayrıca şüpheli şahsın Eskişehir 8.Asliye ceza mahkemesi tarafından arandığı anlaşıldı.
Cep telefonlarının sahibine teslim edildiği belirtilirken, tahkikata devam edildiği kaydedildi.

(İHA)
# asayiş, hırsızlık
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08 Tem 2021 - 12:20 Malatya/ Yeşilyurt- Asayiş

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