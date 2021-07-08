Emniyetten ‘Drone’lu trafik denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği tarafından emniyetin sorumluluk sahasında 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve yaya öncelikli denetim vb trafik kural ihlallerine karşı uygulama yapıldı.
11 saat süren drone destekli denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 104 araç ve sürücüsüne idari para ceza tutanağı oluşturuldu.
Ekiplerin, drone ile denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.
(Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.