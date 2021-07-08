08 Tem 2021 - 12:16- Asayiş G: 08 Tem 2021 - 12:20

Emniyetten ‘Drone’lu trafik denetimi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve yaya öncelikli denetim gibi trafik kural ihlallerine karşı yaptığı uygulamalarda 104 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Emniyetten ‘Drone’lu trafik denetimi mask

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği tarafından emniyetin sorumluluk sahasında 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve yaya öncelikli denetim vb trafik kural ihlallerine karşı uygulama yapıldı.

11 saat süren drone destekli denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 104 araç ve sürücüsüne idari para ceza tutanağı oluşturuldu.

Ekiplerin, drone ile denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

(Haber Merkezi)
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08 Tem 2021 - 12:16 Malatya- Asayiş

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