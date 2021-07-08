08 Tem 2021 - 12:16- Asayiş

Emniyetten ‘Drone’lu trafik denetimi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve yaya öncelikli denetim gibi trafik kural ihlallerine karşı yaptığı uygulamalarda 104 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.