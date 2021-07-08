Yeşil Topsöğüt Projesi İmara Aykırı Mı?

Öte yandan Yeşilyurt Belediyesi ilave ihtiyaçları nedeniyle 42 milyon 600 bin TL ek bütçe talebinde bulundu. Karar oy çokluğuyla meclisten geçti.

Yeşilyurt Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Mehmet Nakir Başkanlığında Gedik Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Gündem maddelerinin bazıları görüşülüp karara bağlanırken bazı maddeler ise gerekli komisyonlara havale edildi.

“TESPİT EDİLEN İMARA AYKIRILIKLAR NELERDİR?”

CHP’li Tabel’in Yeşilyurt Belediye Meclisine sorduğu soru önergeleri ise şu şekildeydi:

“Yeşilyurt Belediyesinin Topsöğüt’te yaptırdığı 136 daire, 7 blok, 6 dükkândan oluşan Yeşil Topsöğüt Konutlarının temeli 10 Ocak 2020 tarihinde atılmıştır. 1.5 yıldır yapımına devam eden konul alanının Milli Emlak’tan tahsis işlemi yapıldığı belirtilmiştir. Ancak Milli Emlak’ın imara aykırılıklar tespit ettiği için Yeşilyurt Belediyesini mahkemeye verdiği, mahkemenin ‘Yeşil Topsöğüt’ projesinin yürütmesini durdurduğu ifade edilmektedir.

Bu noktadan hareketle;

1-Milli Emlak tarafından tespit edilen imara aykırılıklar nelerdir?

2-Projeden ev satın alan kişilere tapuları verilmiş midir? Verilmemişse bu kişilerin mağduriyeti nasıl giderilecektir?

3-Tapu alamayan yurttaşlardan belediyeye başvuranlar var mıdır? Bu kişilerle ilgili hangi işlemler yapılmıştır?

4-Mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişse inşaat devam etmekte midir? Böyle bir karar var ve inşaat devam ediyorsa bu suç değil midir?

5-Bu aşamadan sonra sorunun çözümü için belediye olarak ne yapılması düşünülmektedir?”

“42 MİLYON 600 BİN TL EK BÜTÇE TALEBİ”

Yeşilyurt Belediyesi ilave ihtiyaçları nedeniyle 42 milyon 600 bin TL ek bütçe talebinde bulundu. Karar oy çokluğuyla meclisten geçti.

GÜNDEMİN 8. MADDESİ

Ek ödenek talebi hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifinin görüşülmesi

“Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 maddesi gereğince bütçenin Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise Belediye Meclislerince kabul edildikten sonra Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanır. Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir ve finansman kaynağının bulunması zorunludur denilmektedir.

Bütçemizin uygulandığı yıl içerisinde ortaya çıkan ilave yatırım ihtiyaçları nedeniyle Ek ödenek ihtiyacı doğmuştur. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 16. 06. 2021 tarih ve E.11402 sayılı yazısı ile 03. 2. 9. 90. Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımı kalemine 1 000. 000.00 TL 03. 5. 1. 08. Temizlik Hizmet Alımı kalemine 500 000,00 TL 06.5.7.04 Sosyal Tesisler Kalemine 10. 000. 000.00 TL ve 9. 400. 000.00 TL kısmın 06. 5. 7. 90. Diğerleri kalemine olmak üzere 20. 900. 000. 00 TL

Tesisler Müdürlüğümüzün 25. 06. 2021 tarih E. 12174 sayılı yazısı ile 03. 7. 3. 03. Taşıt Bakım Onarım Giderleri kalemine 1. 950. 000.00 TL 03 7 3 04 iş Makineleri Bakım Onarım Giderleri kalemine 500. 000.00 TL 03. 5. 5. 02. Araç Kiralama Giderleri kalemine 250. 000.00 TL olmak üzere 2. 700.000.00 TL yine Fen İşlen Müdürlüğümüzün 29. 06. 2021 tarih ve 12410 sayılı yazıları ile 06. 5.7 02 Bütçe tertibine ( Hizmet Binası Yapım İşine) 12. 500. 000. 00 TL 06. 5. 7. 07 tertibine 5. 000. 000.00 TL olmak üzere 17. 500. 000.00 TL ödenek verilmesine yine Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 29. 06. 2021 tarih ve 12409 sayılı yazıları ile 03. 6.2.01 tertibine 1.500 000.00 TL ödenek verilmek üzere toplam 42. 600 000.00 TL (Kırk iki milyon altı yüz bin TL) ödenek verilmesinin, finansman ise taşınmaz satış gelirlerinden (42. 600 000.00 TL) ile temin edilerek Ek ödenek verilmesini mecliste görüşülerek karara bağlanmasını bilgilerinize arz ederim.”