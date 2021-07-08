Eyüp Çınar, 7 ay önce dünyaya geldi. İlk başta her şey yolundaydı ama kısa süre sonra ona da 12 yıl önce hayatını kaybeden ablası gibi SMA Tip1 teşhisi konuldu.

AİLE, BEBEKLERİ ÖLMESİN DİYE DESTEK BEKLİYOR

Hastalık yüzünden ikinci kez evlat acısı yaşamak istemeyen aile, yurtdışında uygulanan bir tedavi için harekete geçti. Ama tedavinin maliyeti 2,2 milyon dolar. Aile, valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Kampanyada şimdiye kadar gereken paranın yüzde 60’ı toplandı. Zaman Eyüp Çınar’ın aleyhine işliyor. Aile, bebekleri ölmesin diye destek bekliyor.

12 YIL ÖNCE BEBEKLERİNİ SMA’DAN KAYBETTİLER

Daha önce SMA hastalığı nedeniyle 12 yıl önce bir çocuklarını kaybeden Yıldız ve Galip Altuntaş çifti, SMA tip 1 teşhisi konulan 7 aylık bebekleri Eyüp Çınar’ı yaşatmak için valilik onayıyla yardım kampanyası başlattı. İkinci kez çocuklarını bu hastalıktan kaybetmek istemeyen Altuntaş ailesi, Eyüp Çınar’ın tedavisi için gerekli olan 2,2 milyon doları toplamak için hayırseverlerden destek istiyor.

Anne Yıldız Altuntaş, bebeğinin 7 aydır SMA hastalığına karşı mücadele verdiğini ifade ederek, hastalıktan kurtulması için ilaca ihtiyacının olduğunu söyledi. Anne Altuntaş, yurt dışındaki 2,2 milyon değerindeki bu ilaç için valilik onaylı bir kampanya başlattıklarını ve kampanyanın yüzde 60’ını tamamladıklarını söyledi.

Yıldız Altuntaş, bebeğinin ölmemesi için herkesin desteğini beklediklerini ifade etti.

HAYDİ SİZDE EYÜP ÇINAR'A CAN OLUN!

Aşağıdaki hesaplardan Eyüp Çınar bebeğe destek olabilirsiniz

VALİLİK ONAYLI TL HESABI ZİRAAT BANKASI ALICI: YILDIZ ALTUNTAŞ İBAN: TR65 0001 0001 8368 1500 6450 05 AÇIKLAMA: EYÜP ÇINARA CAN