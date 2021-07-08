08 Tem 2021 - 11:48- Spor G: 08 Tem 2021 - 11:51

Federasyondan Fikstür Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekiminin ne zaman yapılacağına dair açıklamada yaptı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Federasyondan Fikstür Açıklaması mask

Yeni Malatyaspor’un beşinci kez mücadele edeceği 2021-2022 sezonu Süper Lig fikstürü ile TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi. Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü saat 19.00'da, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılacağı fikstür çekimleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. 

Öte yandan 2021-2022 sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grup Kura çekimlerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; TFF 2. Lig Grup Kura Çekimi 12 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'te, TFF 3. Lig Grup Kura Çekimi ise aynı gün saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Grup kura çekimlerine kulüp yetkilileri ile TFF temsilcileri katılacak.

İLK DÜDÜK 13 AĞUSTOS’TA

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de, TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021'de oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022'de sona erecek.

Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

# süper lig, TFF 1.Lig, fikstür
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08 Tem 2021 - 11:48 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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